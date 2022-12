Rácz András: ferdítés, amit a magyar kormány állít az ukrán vétó ügyében

A magyar- és a világsajtó is attól volt hangos tegnap, hogy Magyarország, közelebbről Varga Mihály pénzügyminiszter "megvétózta" az Ukrajnának nyújtandó 18 milliárd eurós uniós támogatást az uniós pénzügyminiszterek ülésén. Erre válaszul a Pénzügyminisztérium közleményt adott ki, miszerint nem történt ilyen vétó, hiszen ez az ügy nem is volt napirenden.

Rácz András külpolitikai szakértő Facebook-bejegyzésében erre így reagált:

Az ellentmondás abból adódik, hogy valóban nem a hitelről történt szavazás, hanem a támogatás fedezetét nyújtó hitelfelvételt lehetővé tevő módosítást tárgyalta tegnap a testület, és ezt blokkolta a magyar pénzügyminiszter.

- írja Rácz, aki megosztotta azt a felvételt is, amelyen Varga Mihály kimondja, hogy Magyarország ezt a módosítást nem támogatja.

THIS is the sound of the Hungarian veto against financial aid for Ukraine:



"Hungary is not in favor of the amendment of the financial regulation."



Orban is going into full escalation. pic.twitter.com/wQX5WWIPko