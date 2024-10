Százmilliókat sem sajnált az Orbán-kormány arra, hogy nyerjen Trump?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Azonosíthatók a Danube Insititute hálózat-projektjének vezetője, Rod Dreher magyarországon élő amerikai újságíró szerződései is. A 2022-es szerződésben szerepel Dreher „Hazugság nélkül élni” című könyve, amelynek terjesztéséhez támogatást kapott.

A Texas Public Policy Foundation arról is nevezetes, hogy tagja a 2025 Projekt tanácsadó-testületének.

Donald Trump újraválasztását szavak mellett pénzzel is támogatta Orbán Viktor kormánya? Fotó: MTI

Egy 2024-ben kötött szerződésben szerepel, hogy a vendégoktató vállalja 10 oldalas tanulmány megírását „a magyar migrációs politikáról és annak tanulságairól Texas állam számára” 8400 dollárért ( jelenlegi árfolyamon 3,1 millió forintért). Idén szeptemberben meg is jelent egy ilyen témájú tanulmány a Danube Institute oldalán, ennek szerzője Melissa Ford Maldonado, a Texas Public Policy Foundation politikai igazgatója.

A Danube Institute külföldi partnerei a vendégkutatói megbízásokon kívül konferenciákon való részvételért is kaptak pénzt. Ezek közül kiemelkednek a Heritage Foundationnel közösen szervezett geopolitikai csúcsok – idén ősszel negyedik alkalommal rendezték meg ezt a konferenciát, több tucat felszólalóval, az eseményt Orbán Balázs nyitotta meg.

