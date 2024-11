Teheránban hívták rapportra Szijjártó Péter emberét

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Azért épp a magyar nagykövetre esett a választás, mert épp Magyarország tölti be a soros elnökséget az Európai Unióban. Az iráni tisztviselő szerint ellentétesek a kivetett szankciók a nemzetközi joggal, továbbá a tengeri kereskedelem és hajózás szabadságának irányelvét is sértik. Hozzátette, a döntést nem fogják válaszok nélkül hagyni.

Irán bekérette a magyar nagykövetet – írja az Economx a Mehr cikkére hivatkozva. Eszerint azzal a céllal hívták be a magyar diplomatát, hogy Irán határozott tiltakozását tolmácsolják, amiért az egyik iráni hajózási társaság, az IRISL Group ellen szankciókat vezetett be az Európai Unió.

