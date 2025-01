Újabb kibertámadás Szlovákiában, megszólalt Robert Fico

Péntek estére Szlovákia több városában kormányellenes tiltakozó megmozdulásokat jelentettek be, részben az ellenzéki pártok, részben más szervezetek.

A miniszterelnök közlése szerint a feszültség fokozásában érdekelt csoport egy olyan külföldről finanszírozott hálózat, amely kapcsolódik a jelenlegi ellenzékhez, és korábban része volt a georgiai kormányellenes tüntetések és az ukrajnai Majdan-forradalom eseményeiben is. Robert Fico az egészségbiztosítót ért kibertámadással kapcsolatban és az elmúlt napok történéseire visszautalva azt mondta: a támadás iskolapéldája annak, ahogyan az „engedetlen kormányokat likvidálják”. A miniszterelnök pénteken bejelentette azt is, hogy már a napokban előkészítik több olyan „külföldi instruktor” kiutasítását, akik tagjai az általa korábban említett „szakértői csoportnak.”

A szlovák egészségbiztosító elleni támadások pénteken délben kezdődtek, és jelenleg is tartanak, egyelőre sikeres a védekezés ellenük, az egészségügyi ellátás nem került veszélybe – közölte a kormányfő és Kamil Sasko egészségügyi miniszter.

Ez már a második, nagy közintézményt érő kibertámadás Szlovákiában két héten belül. Előzőleg a szlovák földhivatalt (ÚGKK) érték több napon át tartó kibernetikai támadások, amelyek következtében megbénult az intézmény informatikai rendszere, és az ügyfélfogadásokat is szüneteltetni kellett. Az akkori támadásokat a szlovák hivatalos szervek szerint nagy valószínűség szerint Ukrajnából indították.

Masszív kibernetikai támadás érte a szlovák állami tulajdonú Átalános Egészségbiztosító (VsZP) infrastruktúráit pénteken – jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban az egészségügyi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján.

