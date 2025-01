Újabb Oroszország elleni szankciókat szavaz meg az Orbán-kormány?

„Magyarország sosem támogatta a szankciókat, nem is szavaztuk meg őket, de a magyar kormány nem engedheti meg, hogy minden lépésnél vétózzon”.

Megszólalt a kormányfő a csütörtöki eseményekkel és a világpolitikával kapcsolatban is.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor: újabb bombariadókra kell készülnünk, ezért kell többet fizetni a benzinkutakon, az ukránok „ki akarnak babrálni velünk” Megszólalt a kormányfő a csütörtöki eseményekkel és a világpolitikával kapcsolatban is.

Hozzátette: ezzel párhuzamosan Ukrajna folyamatosan a magyar (és közép-európai) energiabiztonságot fenyegető lépéseket tesz. „Ez így nem mehet tovább! Mint ahogy annak is véget kell vetni, hogy az Európai Bizottság nem az uniós tagállamok érdekeit képviseli, hanem a tagjelölt Ukrajnáét” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter most is bírál, aztán nyom egy kövér igen-t? Fotó: Facebook

