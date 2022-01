Bankszámla a fenntartható jövőért

Míg néhány évtizeddel ezelőtt nem igazán vették komolyan azt, aki a környezetpusztító életmódra és annak következményeire hívta fel a figyelmet, ma már a többség számára elfogadott, hogy a természeti környezetünk rohamos pusztulása korunk egyik legfenyegetőbb kihívása, és tennünk kell ellene. Egy 2021 tavaszán készített felmérésből az is kiderült, hogy a magyarok tetemes része is hasonlóan gondolja, négyötödük szerint a társadalomnak és a gazdasági szereplőknek egyaránt tenniük kell azért, hogy fenntarthatóan, az utánunk következő generációk jövőjét szem előtt tartva éljünk.

Mitől lesz fenntartható egy számlacsomag?

A sok kicsi sokra megy mondás különösen igaz a Takarék Fenntartható Bankszámlára, amely minden elemében a környezet hosszú távú fennmaradását segíti. Például kizárólag elektronikus számlakivonat kérhető hozzá, hogy minél kevesebb fát vágjanak ki feleslegesen. Évente ugyanis több mint fél magyarországnyi erdőt irtanak ki világszerte, amelynek tetemes részét papírgyártásra használják. A szerződést VideoBankon keresztül otthonról vagy az irodából is meg lehet kötni, amivel időt és energiát spórolhat, és az egyéni károsanyag-kibocsátását is csökkentheti, aki nem autózik el egy bankfiókba.

A bankkártyás fizetések kéttized százalékát a Takarékbank havonta adományként átutalja az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek. Fotó: Takarékbank A bankkártyás fizetések kéttized százalékát a Takarékbank havonta adományként átutalja az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek. Fotó: Takarékbank

A fenntartható számlához kapcsolódó kártyával személyesen és az interneten is díjmentesen lehet fizetni, akár külföldön is, de a Takarék Netbankon és a Takarék Mobilappon indított forint- és euróátutalásokat – a bankszámlára érkező havi jóváírástól függő összeghatárig – sem terheli költség, valamint a devizautalás is kedvezményes. A számlacsomaghoz igényelhető bankkártya 85,5 százalékban újrahasznosított anyagokból készült, amelynek elkészítése 7 grammal kevesebb szén-dioxid-kibocsátást jelent, mint egy hagyományos kártyáé. Így a biztonsági okokból néhány évente cserélődő kártya megújítása kevésbé terheli a környezetet. Az újrahasznosított kártya egy teljes értékű bankkártya, mágnescsíkkal és mikrochippel is el van látva, vagyis ugyanúgy használható, mint egy hagyományos bankkártya.

Mitől különleges a fenntartható számla?

A fenntartható számlacsomag különlegessége, hogy a bankkártyás fizetések kéttized százalékát a Takarékbank minden hónapban adományként átutalja az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek, amely a pénzt az élelmiszer-termelés szempontjából nélkülözhetetlen méhek megmentésére és a magyar méhész családok támogatására fordítja. Így minden egyes vásárlás egy jó, fontos és közös ügyet támogat, bármilyen plusz költség nélkül. Többek között ezzel a számlacsomaggal a bank üzleti stratégiájába is beépült a fenntarthatóság.

A hitelintézet már 2020-ban célul tűzte ki a méhek megmentését. Az elmúlt években ugyanis világszerte drasztikusan csökkent a mézelő méhek állománya, ami miatt veszélybe kerül a jövő generációinak élelmiszer-ellátása, hiszen száz élelmiszerből hetven előállításához szükség van a méhek beporzó munkájára. A Takarékbank ezért partnereivel elindította nagyszabású edukációs programját, a Tehetsz méh többet! kampányt, hogy segítse a méhpusztulás megakadályozását, ösztönözze a mézfogyasztást, és támogassa a mintegy 20 ezer család megélhetését biztosító méhészeti ágazatot.

