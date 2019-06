Jelentősen csökkennek egyes közjegyzői díjak júliustól

A változás elsősorban azokat a társadalmi rétegeket érinti, amelyeket a legújabb kormányintézkedések ily módon is preferálni kívánnak, így elsősorban a nagycsaládosokat, a lakáshitelt felvevőket és a fiatal lakásvásárlókat, de az intézkedés célja az is, hogy az idős, illetve a látássérült személyeket is a korábbiaknál előnyösebb helyzetbe hozza. A részleteket Dr. Szécsényi-Nagy József, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetője árulta el.

Legyen rövidebb és elektronikus az okirat

A közjegyzői okirat szokásos munkadíjának mindössze 30 százalékát kell fizetnie július 1-jét követően azoknak, akik lakáscélú jelzáloghitelhez a bank által megkövetelt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, köszönhetően a közjegyzői díjrendelet legújabb módosításának. A lakáshitelekhez kapcsolódó közjegyzői díjak további – a fenti kedvezményen túli – csökkentéséért a bankok is sokat tehetnek: minél rövidebbre fogja a hitelintézet a kötelezettségvállaló nyilatkozat tervezetének szövegét, annál kedvezőbb lesz az eljárás díja, ahogy tovább csökken a díj abban az esetben is, ha a bank elektronikusan is elfogadja a közjegyzői okirat hiteles kiadmányát.

Ma egy átlagos banki szerződés 20-30 oldal hosszúságú is lehet, és a dokumentum felolvasása gyakran egy-másfél órán át is eltarthat, így a rövidebb és elektronikusan is elfogadható okirat egyértelműen az ügyfél érdekeit képviseli, de határozott kormányzati és jegybanki szándék az is, hogy a bankok ezt általános gyakorlattá tegyék – vázolja a módosítás mögött rejlő okokat Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf. A MOKK jogi ügyvezetője hozzátette, ma csupán egy bank fogadja el általános jelleggel elektronikusan az okiratot Magyarországon.

Diszkrét környezetben írjunk alá

Fontos jogalkotói szándék, hogy a közjegyzői okirat aláírása – amely fogyasztóvédelmi szempontból is jelentős esemény – lehetőség szerint a közjegyző hivatali helyiségében történjen. A közjegyzői irodában ugyanis biztosított minden feltétel ahhoz, hogy a hitelfelvevő az okirat aláírását megelőzően, a közjegyző segítségével pontosan megértse, és nyugodtan átgondolhassa, mit ír alá. Az ügyfél kérheti a szerződés egyes részeinek elmagyarázását és a hallottak alapján akár el is állhat az okirat aláírásától. Ez egy rendkívül fontos pillanat, a közjegyzői tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan valóban ennek során szembesülnek azzal, hogy mivel jár például a kezesség vállalása.

A közjegyző felkeresése tehát a fogyasztó utolsó esélye arra, hogy ténylegesen megértse, mit vállal, esetleg belássa, hogy az előnytelen számára. Az ehhez szükséges nyugodt feltételek, diszkrét környezet – a korábbi tapasztalatok alapján – egy bankfiókban nehezen, vagy nem biztosíthatók, márpedig megfelelő feltételek híján sérülhet a közjegyzői titok és az ügyfelek személyes adatainak biztonsága is, ami GDPR szempontból is kérdéseket vet fel. Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf hozzátette, hogy Európa egyetlen más országában sem érvényesül hasonló gyakorlat, vagyis az, hogy az okiratot aláíró ellenérdekelt fél bankfiókjában kelljen az okiratot aláírni. A jogalkotó ezt a szándékát a díjszabásban is érvényre juttatta: ha a lakáshitel-szerződéshez kapcsolódó okirat a közjegyző irodájában készül el, annak díja 20 ezer forinttal kedvezőbb lesz, mintha az aláírásra külső helyszínen kerülne sor. Egyébként legfeljebb 5-25 kilométeren belül minden állampolgár elérhet egy közjegyzői irodát, és azon a településen, ahol bankfiók működik, jellemzően közjegyzői iroda is van.

Közvetlenül is lehet végrehajtást indítani adásvételi szerződés alapján

Az ingatlan-adásvételi szerződésekhez kapcsolódóan is több új kedvezményt sorol fel az új rendelet. Ha a nagycsaládosok közjegyzővel készíttetik az adásvételi szerződést, akkor a szokásos munkadíj háromnegyedét kell csak fizetniük, az első lakásukat vásárló 35 év alatti fiataloknak pedig csupán a szerződés elkészítéséért járó munkadíj felét kell megtéríteniük a jövőben – feltéve, hogy a lakás értéke nem haladja meg az illetéktörvény szerinti értéket. Maga az illeték is fele akkora esetükben az ilyenkor szokásosnak – mondja Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf.

A közjegyző előtt kötött adásvételi szerződés egyik legfontosabb előnye, hogy védelmet nyújt arra az esetre, ha az egyik fél nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét – például az eladó nem költözik ki határidőre, vagy a vevő nem fizet időben. A másik félnek ilyenkor nem kell bírósághoz fordulnia és hosszú éveken keresztül pereskednie az igazáért, mert a közjegyzői okirat alapján közvetlenül indíthat végrehajtást a vételár kifizetésére, vagy az ingatlan kiürítésére.

Öröklési szerződést ne magánokiratba foglaljunk

Az idősek is kedvezményt kapnak a közjegyzői díjakból. A nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a közjegyzői munkadíj háromnegyedét kell fizetniük a tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéseik közjegyzői okiratba foglalásáért. A MOKK jogi ügyvezetője hozzátette, az öröklési szerződések sok esetben magánokirat formájában készülnek el, ezeknek aztán nagy része formai, vagy tartalmi szempontból érvénytelen lesz, ezért is cél, hogy minél többen közjegyző előtt készíttessék el ezeket. A látássérülteket is a korábbinál kedvezőbb helyzetbe hozza az új rendelet, amely kimondja, hogy a közjegyzői munkadíjat a felére kell csökkenteni, ha a jognyilatkozat (pl. meghatalmazás) írásra vagy olvasásra képtelen személy számára készül. Szintén így járhat el a közjegyző, ha kórházban fekvő beteg számára készít végintézkedést, vagy meghatalmazást. A jogalkotói cél ebben az esetben az volt, mondja Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf, hogy az egészségi okokból rászoruló ügyfelek kedvezményesebben tudjanak például meghatalmazást adni rokonuknak, ismerősüknek, hogy helyettük járjanak el.

Van, amiben nincs változás

A legkedvezőbb közjegyzői díjra továbbra is az új lakások építéséhez és vásárlásához igénybe vehető, államilag támogatott lakáscélú hiteleknél – például a CSOK-hoz kapcsolódó lakáshitelnél – kell számítani. Ebben tehát a korábbiakhoz képest semmiféle változás nem történt. Az ilyen hitelszerződésekhez kapcsolódó közjegyzői okirat díja a szokásos közjegyzői díj 30 százalékát sem éri el.