Mikor váltsunk számlacsomagot? Most!

Minden esetben érdemes alaposan utánajárni az egyes költségelemeknek, emellett azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az idei visszaesés nem biztos, hogy tartós lesz. Vagyis reálisan kell megbecsülni a cég jövőbeli teljesítményét, és annak megfelelően kiválasztani a megfelelő számlacsomagot.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Számításainkban 10 millió, 50 millió, 100 millió és 500 millió forint éves árbevételt vettünk alapul. A kalkulációk során egy előre meghatározott átlagos bankszámlahasználatot állítottunk be, mely tartalmaz elektronikus utalásokat, ATM műveleteket és bankkártyás vásárlásokat is. 10 millió forint bevétel mellett az éves díjak az első évben 42-47 ezer forint között alakulnak, a második évtől jellemzően ennél magasabbak, 46-78 ezer forint között alakulnak - kivéve például az Ersténél, ahol minimálisan ugyan, de az induló évben magasabb a díj.

Jelenleg azt kell mérlegelni, hogy a kijárási korlátozás milyen hatást gyakorol a cég működésére. Érdemes meghatározni, mennyivel csökkent a bevétel és ez várhatóan meddig marad így - ezt persze nagyon nehéz előre megbecsülni. Annak fényében, hogy milyen szintű lesz a változás, a számlacsomag váltása akár jelentős költségcsökkentéssel is járhat.

Ezek alapján kell kiválasztani a lehető legjobb csomagot, és ezek a paraméterek idővel változhatnak. Sokkal több lehet a partnercég, a vásárlás átterelődhet más platformokra, így pedig az egyéb költségek alakulása is változhat. Így ami pár éve még jó volt, mára elavulttá és költségessé válhatott.

A vállalkozás számára fontos lehet a hitelek átütemezése - annak ellenére, hogy egyelőre érvényes a moratórium a céges hitelekre -, de a rövid távú ügyekben is érdemes lépni. Tipikusan ilyen a bankszámla felülvizsgálása. Egyrészt arról van szó, hogy jobb számlacsomagot majdnem mindig találni, másrészt pedig minden esetben érdemes gyorsan alkalmazkodni a megújult körülményekhez.

A tevékenység átalakítása mellett fontos, hogy a pénzügyeinket is áttekintsük. Ez ugyan nem menti meg a vállalkozást, de arra mindenképpen jó, hogy megakadályozzuk azt, hogy felesleges költségek terheljék a számlánkat. Az első, amit érdemes áttekinteni a vállalkozás számlája. Biztosan a legjobb csomagunk van? Nem érdemes váltani? Igazodni a megváltozott körülményekhez?

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!