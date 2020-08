Mire elég a nyugdíj és mire lesz elég a nyugdíjmegtakarítás?

Alighanem ez az a két kérdés, amely biztosan mindenkit foglalkoztat, s amelyek egymással nagyon is összefüggenek. Minél rosszabbak ugyanis a kilátások egy olyan szintű nyugdíjra, amelyből gondtalanná tehetők az idős éveink, annál jobban felértékelődik annak a jelentősége, hogy még aktív korunkban lehetőleg minél többet félretegyünk.

Nem szabad azonban bepánikolni a mégoly nagy mínuszok láttán sem, s kikapni az addig összegyűlt pénzt, hiszen hosszabb távon az esetleges veszteségeket a nyereségek nemhogy kiegyenlítik, hanem még meg is haladják – ahogy arra immár lapcsoportunk másik tagja, a Privátbankár.hu cikke a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján rámutat . Eszerint például az elmúlt tíz évben az önkéntes nyugdíjpénztári portfoliók évente átlagban 2,7-8,78 százalék közötti nettó hozamokat értek el, tizenöt évre visszatekintve pedig 3,77-7,88 százalék közöttieket.

Meglehet, e tendencia megváltozik a jövőben. Mindenesetre a tények még inkább aláhúzzák annak jelentőségét, hogy aki teheti, gondoskodjon önmaga a nyugdíjas éveiről, s ha lehet, kezdje ezt minél korábban. Például egy önkéntes magánpénztárba való belépéssel, amely tagjaként folyamatosan tehet félre. E megtakarításokat aztán profi szakemberek fektetik be, állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, vagy éppen részvényekbe, attól függően, mennyire kockázatos portfoliót választ valaki. Ettől függenek a hozamok is, amelyek alakulását bárki nyomon követheti.

Meghökkentő adatokról számolt be lapcsoportunk egyik tagja, az Mfor.hu. Eszerint, míg az utóbbi tíz évben az átlagos nettó bér 95, a nettó minimálbér pedig 78 százalékkal nőtt, addig az átlagos nyugdíj csak 47 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy a legrosszabb helyzetben a munkáséveiket hátrahagyott korosztály van: a kapott nyugdíjuk vásárlóereje gyakorlatilag semmit sem változott 2010, azaz a második Orbán-kormány megalakulása óta.

