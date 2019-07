Új világra ébredtünk - mi változott július 1-jén?

Babaváró hitel, hétüléses autó, csok-hitel és hitel-elengedés



Az elmúlt hetekben rengeteg cikkben foglalkoztunk a családvédelmi akciótervnek nevezett intézkedéscsomag aktualitásaival. A program több eleme ugyanis július 1-jén élesedik, a részletszabályokat pedig az utolsó pillanatig faragták.

Mától igényelhető a babaváró hitel - maximum 10 millió forintot vehetnek fel a házaspárok, ahol a feleség 18-40 év közötti. Mától igényelhető a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is, és elérhető a csok hitel használt lakás vásárlására is. Mától igényelhető a megemelt összegű jelzáloghitel-elengedés: már a második gyermek után is igénybe lehet venni a kedvezményt. a harmadik gyermek után pedig már 4 millióval lehet csökkenteni a jelzáloghitelt. (A témával az Mfor.hu kiemelten foglalkozott.)

Elindult a falusi CSOK is

Ma indul a falusi CSOK - ennek lényege, hogy az eddig is meglévő CSOK mostantól tanyák, valamint 2486 hátrányosabb helyzetű, 5000 fős lélekszám alatti településen lévő használt lakások és házak vásárlásához, felújításához is elérhető.

Fontos adóváltozások: szocho, reklámadó

Július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökken. Mától felfüggesztik a reklámadót - egész pontosan az adó mértéke 2019. július 1-jétől 2022. december 31-ig az adóalap 0%-a lesz.

Új világ kezdődött a magyar vállalatfinanszírozásban is

A Magyar Nezmeti Bank megpróbálja felpörgetni a Magyarországon igencsak gyéren teljesítő vállalati kötvények piacát. A Növekedési Kötvényprogram keretében a jegybank 300 milliárd forint keretösszeg erejéig vásárol hazai székhelyű, nem-pénzügyi vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel rendelkező kötvényeket.

Vége a Konzumnak, új Mészáros-óriás születik a tőzsdén

A Mészáros Lőrinc-érdekeltségek két tőzsdei zászlóshajója összeolvad: a Konzum Nyrt. beolvad az Opus Global Nyrt-be. 2 darab 2,5 forint névértékű Konzum-törzsrészvényért 1 darab 25 forint névértékű Opus-részvényt kapnak a részvényesek. Mától a fúzió után létrejött új vállalat részvényeivel lehet kereskedni a tőzsdén.

Sokkal olcsóbb lett a közjegyző

Mától jelentősen csökkennek egyes közjegyzői díjak: elsősorban a nagycsaládosokat, a lakáshitelt felvevőket és a fiatal lakásvásárlókat érintő változások lesznek - részletek itt >>

Árat emel a posta

Több postai szolgáltatás ára is megváltozik júliustól, ezek a belföldi és nemzetközi csomagok díjszabását is érintik. Bár a változás a küldeményforgalom jelentős részét a posta szerint nem érinti, a postacsomag drágább lesz. Itt írtunk a változásokról.

Közlekedés: mától egy hónapig ingyen vonatozhatnak az alsósok

A tanév végén minden alsós magyar diák kapott Kajla Útlevelet. Ennek használatával 2019. július 1. és július 31. között a gyerekek díjmenetesen vonatozhatnak a MÁV és a GYSEV belföldi vonatain. Részletek itt. A Volán a 324-es és 325-ös, valamint a 677-es vonalon történő változásokról adott hírt, de lesz változás a Budapest és Veszprém megye közötti, a Dabas térségi, a Budapest-adonyi és a ceglédi közlekedésben is. Budapesten pedig a H8-as HÉV jár módosított menetrend szerint mától.

(Privátbankár.hu)