Megint félrecsúszott valami a TV2-nél

Hiába próbál megújulni és erősíteni a TV2, a terveikbe mindig becsúszik valami hiba. Az utóbbi időben nem először fordul elő, hogy fontosnak vélt műsorukkal probléma adódik.

Több műsor esetében is megújulást ígért a TV2 a tavaszi időszakban, ám rendre csúszások következtek be. Így volt ez a Tények című műsorukkal és a reggeli magazinnal, a Mokkával is. Előbbi vasárnap jelentkezett először az új arculattal. A stúdió berendezése szebb, a nemzetközi trendeket követő lett. Más kérdés, hogy a tartalom mit sem változott, így a ráncfelvarrás aligha fogja visszaállítani a műsor hitelességét. Igaz, a TV2 műsora immár hosszú ideje nem igazán számított komoly, tekintélyes hírműsornak, a baleseti hírekkel és a kétfejű borjúkról szóló beszámolóival inkább valamiféle bulváros bűnügyi összefoglaló volt. Éppen ezért az elmúlt hetekben a megújulást felvezető szlogen előtt kicsit értetlenül álltunk, a TV2 ugyanis azzal kampányolt, hogy „Jön Magyarország legjobb híradója!”. (Szerk.: egy kereskedelmi márka esetében az ilyen kijelentéseket a GVH többnyire 8 számjegyű büntetéssel szokta honorálni, kíváncsian várjuk ebben az esetben lesz-e vizsgálat, és ha igen milyen eredménnyel zárul.)

Nem volt egyszerű szülés

A Tények kapcsán érdemes azt is megjegyezni, annak ellenére, hogy hétvégén mindig többen ülnek a készülékek előtt a műsor vasárnapi, immár megújult díszlettel jelentkező adásának a nézettsége lett a leggyengébb a heti kínálatból. A műsor ráadásul az RTL Klub híradójától is jócskán elmaradt, így „lesz kihívás” a műsorkészítők előtt.



Szerencsésebb helyzetben van a Mokka, amely legalább piacvezető pozícióból tekint a változások elé. Ez a program hétfőn reggel „öltözött át”. A Mokka is vadonatúj díszletből jelentkezik, ráadásul műsorvezetői csapat is módosult. A hétköznap reggelente jelentkező élő adásokban Pachmann Péter és Demcsák Zsuzsa mellett ezentúl Istenes László, Serfőző Krisztina és Szabó Dóra köszönti a nézőket.



Nem sikerült viszont sínre tenni a csatorna új magazinműsorát. Bár a tervek szerint indulnia kellett volna a Riposzt névre hallgató műsornak, az csak két hét múlva kerül képernyőre. A Ripost magazin március 13-tól lesz látható a csatorna információi szerint.



Egy új program erejéig még a TV2-nél maradva érdemes megemlíteni, hogy egy új formátum is bemutatkozik a csatornán. Jön ugyanis a csatornára az Ázsia Expressz. Az új realityben hét bátor sztár-párnak napi egy dollárnyi költőpénzzel kell nekivágnia Dél-Kelet Ázsiának. A résztvevőknek Vietnámból indulva Laoszon és Kambodzsán át kell Thaiföldre jutniuk, eközben több, mint 5000 kilométert tesznek meg. A magyar csatornákon is látható programok közül a The Amazing Race (Versenyfutás a világ körül) című műsorral ápol a TV2 új programja rokonságot.



A RTL Klubnál sokkal egyszerűbb a képlet, hiszen a hétköznap esti megszokott műsorfolyam szokás szerint biztosítja a Fókusz, Éjjel-nappal Budapest, Barátok közt hármasa. Ezeket pedig kiegészítik a többé-kevésbé sikeres sajátgyártású műsoraik, illetve a vásárolt sorozatok. A hétköznapi műsorok közül érdemes kiemelni a Mi kis falunk című magyar sorozatot, amely ugyan nem feltétlen hízelgő kritikákat kapott, a nézők mégis szeretik. A csütörtöki műsor ezúttal is kiemelkedő közönségarányt hozott. Mégsem a Mi kis falunk lett a hét legnézettebb műsora, némileg meglepő módon ugyanis vasárnap a Nász-ajánlat című vígjáték több nézőt vonzott.

mfor.hu