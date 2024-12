„Munka nélkül is lehet pénzt szerezni a munkaalapú társadalmunkban” – olvasói levél

Méltánytalannak tartom, hogy szolgáltatás igénybevétele nélkül közszolgáltatási díj fizetésére köteleznek. A válaszban azt az ígéretet kaptam, hogy a júniusi törvénymódosítás során mérlegelik a javaslatomat, mi szerint más módon kellene igazolni egy kertes ház lakatlanságát. Meg is született a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. évi tv. és annak végrehajtására vonatkozó kormányrendelet módosítása, melynek értelmében 0 kWh-ás villanyszámlával tudnám igazolni, hogy lakatlan a ház.

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az [email protected] e-mail-címre!

Nem nyerte meg a MOHU a lájkbajnokságot. Olvasónk leveléből is látszik.

