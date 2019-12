260 millióval drágul a Fradi hibridpálya-projektje

A két alkalmazottal működő cég így már 2 milliárdnál is többért végzi el a munkát.

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint módosítani kellett az áprilisban megkötött szerződésen. A változtatások a műszaki tartalmat és a beruházás ellenértékét sem hagyják érintetlenül. Mint arról tavasszal mi is beszámoltunk, nettó 1,96 milliárd forintos szerződést kötött a Ferencvárosi Torna Club sporttechnológiai fejlesztések elvégzésére.

A munkára egyetlen vállalkozás jelentkezett, a tatabányai székhelyű EBP Építő Group Kft., melynek Népligeti edzőközpont területén, a Ganz pályán, a Center pályán és a Száger pályán kell élőfüves pályát kialakítani automata öntözőrendszerrel, pályafűtéssel és vízelvezető rendszerrel.

Most azonban a Fradi hőtávvezeték és napoztató rendszer kiépítését is kéri a vállalkozótól. A plusz igény a hybrid pályák és a gépészeti feladatok kivitelezési határidejét nem érinti, a napoztató rendszert viszont december 31-ig kell kialakítania a cégnek.

A plusz feladat az eredeti 1,96 milliárdos nettó árat 260 millió forinttal 2,22 milliárdra növeli.

A tatabányai cég egyébként már enélkül is többéves bevételéhez jut hozzá ezzel az egyetlen munkával. Az Opten adatai szerint egyébként továbbra is két alkalmazottal működik a 2013-ban alapított társaság, melynek a legjobb éve 2015 volt. Ekkor sikerült valamivel több mint félmilliárd forintos árbevételt elérni. 2018-ra panaszkodhattak azonban, hiszen 464 millió forint folyt be a cég kasszájába, melyből a végére mindössze 8 millió forint nyereség maradt. Ez kevesebb, mint az előző évi, amikor 100 millióval kevesebb bevételre tettek szert.