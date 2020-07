72 millióból fog kijönni egy munkahely az új MotoGP-pályán

Vagyis a kormány elkölt arra 65 milliárd forintot, hogy végeredményben 900 munkahelyet hozzon létre. Ez fajlagosan rettentő drága pozíciókat eredményez, hiszen egy munkahely 72 millió forintjába fog kerülni a kormánynak. Hasonló számítást a kormány által támogatott beruházások és az általuk létrehozott munkahelyek vonatkozásában is szoktunk csinálni, ott átlagosan 10-15 millió forint körüli egy új munkahelyre vetített fajlagos költséget kapunk.

Vadai Ágnes, DK-s képviselő szerette volna megtudni készítettek-e ilyen elemzés vagy megvalósíthatósági tanulmányt, illetve arra is kíváncsi lett volna, hogy miért pont Hajdúnánás mellett tették le a voksukat.

Egy ekkora projekt esetében teljesen jogos és alapvető elvárás a költség-haszon elemzés, ám hogy ebben az esetben is készült-e ilyen, azt csak feltételezni tudjuk. A konkrét kérdésre az illetékes államtitkár gyakorlatilag kitérő választ adott.

