Az inflációs félelmek hajthatják az arany árát

Áprilisban több mint 12 éve nem látott ütemben emelkedett az infláció az Egyesült Államokban. A munkaügyi minisztérium múlt szerdán nyilvánosságra hozott adatai szerint a fogyasztói árindex 4,2 százalékkal nőtt éves bázison a Dow Jones által várt 3,6 százalék helyett. Az adatok azt jelezték, hogy az eddig is időnként felmerülő inflációs félelmek nem alaptalanok, azokban a fogyasztóiárszínvonal-emelkedés valóban kezd testet ölteni.

Olaj volt a tűzre, hogy pénteken az egyik legbefolyásosabb amerikai jegybankár, Robert Kaplan, a dallasi Fed elnöke komoly aggodalommal beszélt az inflációs kockázatokról. Azt jelezte, nem alaptalanok azok a félelmek, melyek szerint a most tapasztalható folyamatok beépülnek a várakozásokba, ami pedig tartósan magasabb inflációs pályát eredményez. Kaplan azt is előrevetítette, hogy az Egyesült Államokban tervezett további fiskális élénkítések mellett világszerte nyitottak a kormányok a gazdaságösztönzésre, ezek pedig a keresletet növelhetik. Mindez további bizonytalansággal jár az árak szempontjából, könnyen inflációs nyomást idézhet elő.

Az inflációs hullámot meglovagolva mehet az arany

Az inflációs félelmek erősödése pedig sok befektetőt irányított az úgynevezett menekülő eszközök felé. Ilyenek a nemesfémek, például az arany vagy az ezüst is, amelyek ráadásul sokkal kiszámíthatóbbnak tűnnek sokak szemében, mint a virtuális aranyként is felcímkézett bitcoin. A sárga nemesfém az elmúlt két hétben közel 100 dollárral ugrott meg, így három és fél hónapos rekordra kúszott fel. Amennyiben sikerülne tartósan áttörni az elmúlt időszakban végállomást jelentő 1850 dollár körüli szintet, úgy az arany árfolyama akár a tavalyi 2000 dollár feletti értéket is célba vehetné.

Ahogy fent jeleztük, az Egyesült Államokban meglóduló infláció hatással van a befektetők döntéseire is, már csak azért is, mert igazolódott az a várakozás, miszerint a gazdaságba pumpált elképesztő mennyiségű likviditás belátható időn belül az infláció emelkedésével jár.