Brókerek beszéltek a rekordgyenge forintról, ma átsúlyozzák Magyarországot

Soha nem került még annyiba egy euró, mint ma, 337 forint az új rekord. Az egyik nagy brókercég szerint 343 is lehet az euró ára, a másik pedig 340 közelébe várja. Az egyik feltörekvő piaci indexben csökken az ország súlya.

Nagy esemény volt ma reggel a forintnál, sohasem került még 337,03 forintba az euró. Az eddigi csúcs 336,50 körül volt. Persze már egy-két hete ostromolta a 336-ot az árfolyam, így várható volt, hogy előbb-utóbb áttöri.

Az Erste Befektetési Zrt. stratégája, Miró József reggel a TrendFM-nek azt mondta, az euró/forint árfolyamban egy csésze alakzat látszik formálódni, így könnyen lehetséges, hogy 343-ig elmegy az árfolyam. Egyébként a jelenség régiós, a lengyel zloty, a cseh korona és a román lej is gyengült, de kisebb mértékben.

A szakember célzott arra, hogy ebben a kamatszintek különbözősége – a többinél alacsonyabb magyar alapkamat, szuperlaza hazai monetáris politika – is szerepet játszhat.

Euró/forint egy évre (Tradingview.com)

“Új történelmi csúcsra emelkedett a forint árfolyama, a következő potenciális megállót el is érte, mely a 161,8 százalékos Fibo-szint 336,77-nél” – írta az Equilor Befektetési Zrt. Elemzése. “Amennyiben a későbbiekben ezt is átlépi, akár az emelkedő trendcsatorna felső trendvonalának tesztelése is reális lehet, 340 felett” – tették hozzá.

Hogy jutottunk ide? Mi lehet az oka?

Az euró/forint több éves stagnálás, pontosabban inkább sávban való ingadozás után először 2018 nyarán érte el a 330-as szintet. Idén szeptember végén pedig 336,50 körül tetőzött. Az utóbbi mintegy két hétben már voltak jelei, hogy új rekord következik, az árfolyam többször megközelítette a 336-ot.

A közgazdászok általában két tényezőt hoznak fel magyarázatként: Az egyik, hogy az MNB a világon az egyik leglazább jegybank. Alacsony kamatokkal és más eszközökkel is hozzájárul a gyenge forinthoz (relatíve magas infláció mellett). A másik a gyakran ideges, bizonytalan külföldi tőkepiaci környezet, a feltörekvő piacokkal kapcsolatos óvatosság.

Az euró forintban, lejben, zlotyban, cseh koronában egy évre (Tradingview.com)

Csökken Magyarország súlya

Ma zárásban jön az MSCI feltörekvő piaci részvényindexének átsúlyozása az Erste Befektetési Zrt. szerint. A kínai index súlya 1,6 százalékponttal növekszik, s ezzel összességében 4,1 százalékra emelkedik. Ez a brókercég szerint negatív a többi feltörekvő piacra, de a hatás relatíve kicsi.

“Hasonló lépést láthattunk az MSCI részéről augusztusban, hiszen akkor Kína és Szaúd-Arábia összesen 2,1 százalékponttal növekedett az indexben. Akkor az augusztus végi átsúlyozásnál 1-2 százalékkal esett a BUX index, amelyben a nemzetközi hangulat kisebb, s az MSCI átsúlyozás valószínűleg nagyobb szerepet kapott” – írta a brókercég. Úgy vélik, hasonló, limitált negatív hatás most is lehet.

Kifújhat az OTP-emelkedés?

A Budapesti Értéktőzsde a hétfői rekor után kedden korrigál, az index egy százalék körüli mínuszban van. Miközben az európai indexek stagnálnak.

Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a KBC Equitas tegnapi, ügyfeleknek szóló elemzésében az OTP ára már igen közel volt az elemzői ajánlások 14 320 forintos átlagához (konszenzus). A Richternél is nagyon hasonló volt a helyzet. A Mol árfolyama még 17, a Telekomé 19 százalékos felértékelődési potenciált rejtett hétfőn az elemzői célárak alapján.