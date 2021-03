Csúcsra jár a hazai faktoringpiac

A CIB Bank várakozásai szerint a tavalyi, stabilan kétszámjegyű forgalombővülés után idén is jó év jöhet a magyarországi faktoringpiacon, miközben mérséklődhet az elmúlt időszakra jellemző nagyvállalati dominancia, azaz a kisebb cégek egyre növekvő ütemben jelennek meg ügyfélként a faktoring-szolgáltatóknál. A Magyar Faktoring Szövetségnek a napokban közzétett adatai szerint a magyarországi faktorált forgalom 13 százalékkal, történelmi csúcsra emelkedett 2020-ban, és elérte a 3226 milliárd forintot, ami a koronavírus-járvány, és az abból eredő gazdasági visszaesés közepette igen figyelemre méltó teljesítmény.

A faktoringpiacon hagyományosan meghatározó szerepet játszó CIB Bank is sikerrel őrizte elért pozícióit: a 6,6 százalékos, forgalom alapján mért piaci részesedésével változatlanul a harmadik legjelentősebb szereplő Magyarországon, miközben a szerződések száma is 8 százalékkal növekedett - olvasható a hitelintézet lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A válságban különösen jól jöhet. Fotó: depositphotos A válságban különösen jól jöhet. Fotó: depositphotos

„A faktoringpiacot több szempontból is hátrányosan érintette a majdnem pontosan egy éve tartó koronavírus-járvány. A tavaly márciusban bevezetett hiteltörlesztési moratórium megnövelte a szabad pénzeszközök mennyiségét a vállalatoknál, ezt támasztja alá a betétállományok számottevő emelkedése is. Ennek következtében sok cég a korábbinál jóval kisebb mértékben használta ki a rendelkezésére álló faktoringkereteket” – hívta fel a figyelmet Deme Géza, a CIB Bank faktoring üzletágának vezetője. A koronavírus-járvány nyomán a gyártási kapacitások kihasználtsága és kereskedelmi forgalom is csökkent, és megjelentek az ügyfelek számára kedvező, és hitelgaranciával támogatott pénzügyi termékek is, ami a faktoringforgalom növekedési lehetőségeit, ha ideiglenesen is, de beszűkíti – véli az üzletágvezető.

A CIB Bank ugyanakkor arra számít, hogy a koronavírus-járvány enyhülésével, a gazdaság újraépülésével a faktoring szerepe újra felértékelődik, ugyanis nagyban hozzájárul a vállalkozások kiszámítható pénzügyi működéséhez, és a vevői kockázatok kezelésénél vonzó alternatívát jelent a klasszikus banki hitelekkel szemben. A hiteltörlesztési moratóriumnak az év közepén várható megszűnését követően pedig ismét jobban ráirányulhat a figyelem ezekre a szolgáltatásokra a kis- és középvállalkozások körében is.

Deme Géza közölte: „A CIB Bank és anyavállalata, az Intesa Sanpaolo egy csoporton belüli együttműködés kialakításán dolgozik, amely a vevői kockázatok átvállalásával segíti az ügyfélkörhöz tartozó nemzetközi beszállítói láncok tagjait. Az együttműködés első lépcsőben máris egyedülállóan előnyös lehetőséget biztosít az Olaszországból importáló magyar cégek számára, és ez a lehetőség a későbbiekben az egyes leánybankok és az anyavállalat közötti viszonylatban tovább bővül.”