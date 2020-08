Egy elemzés szerint felértékelődött a készpénzállomány

Alapvetően módosult az elmúlt hónapokban a befektetések iránya: domináns trend a készpénzállomány növekedése, de ismét erősödhet a bizalom a befektetési alapok és az arany iránt is - állítja Karagich István, a Blochamps Capital Kft. alapítója a cég közleménye szerint.

A legfrissebb elemzésük kapcsán Karagich úgy látja, hogy elképesztő mennyiségű tanulsággal, tapasztalattal szolgált az elmúlt fél év annak, aki a vagyonkezelés mélységi folyamatait vizsgálja. Alapjaikban rendültek meg korábban bevált működési modellek, a szakma ugyanakkor lenyűgöző hatékonysággal alkalmazkodott ehhez a speciális helyzethez. A pénzügyi tanácsadó cég 2004 óta képez adatbázist a hazai, valamint a magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatók adataira alapozva, és 2002 óta készít részletes iparági elemzéseket.

Nemcsak a befektetési eszközosztályok használatát, de a befektetési szokások pszichológiáját is megváltoztatta ez a félév – hívta fel a figyelmet a szakember. Domináns trend volt az elmúlt hónapokban a készpénzállomány növekedése nemcsak a lakossági, hanem a vagyonos ügyfelek körében is. Az egyedi részvények iránti érdeklődés szintén egyre intenzívebb, ami azt mutatja, hogy a befektetők hajlandóak elmozdulni a kockázatosabb eszközök irányába. Ismét erősödik a bizalom a befektetési alapok iránt a származékos alapok kárára, a forint leértékelődése pedig felhívta a figyelmet a deviza diverzifikáció fontosságára. A Covid-járvány után azonban várhatóan továbbra is a befektetési alapok és az (állam)kötvények állnak majd a befektetési dobogó csúcsán.

Nem unatkoztak a vagyonos befektetők sem, akik a koronavírus okozta első sokk után elkezdték óvatosan visszaforgatni pénzüket a befektetésekbe.

A Blochamps Capital privátbanki kezelt vagyon összetételéről szóló adatsoraiból az derül ki, hogy a lakossági megtakarítások piaca - ahol fél év alatt csaknem 2000 milliárd forint jelent meg, részben a hiteltörlesztési moratóriumnak köszönhetően - mellett a privátbanki vagyon is csaknem 500 milliárd forinttal tudott bővülni. Az adatsorok azt is mutatják, hogy az alternatív eszközök, mint például az arany vagy a fenntartható befektetések a jövőben lassan egyre nagyobb szerepet kapnak a portfóliókomponálás során.