Elkerülhető a tömeges munkanélküliség ezzel az eszközzel

A koronavírus járvány kapcsán az egyik legnagyobb gazdasági kockázatnak a munkanélküliség megugrása tűnik a vállalatok tömeges csődje mellett. A hirtelen megszűnő munkahelyek tovább gyűrűző hatására ugyanis a betegség elmúltával sem fog a fogyasztás a korábbi szintre visszatérni, így a gazdasági talpra állás is nehezebb lehet.



Világszerte sok helyen, ahogy beütött a krach, a vállalatok azonnal drasztikus intézkedéseket hoztak, és jelentős elbocsátásokba kezdtek. Mikroszinten ugyan ez teljesen logikus lépés, de makrogazdasági szempontból ez a későbbiekben komoly negatív hatással lehet, ahogy fentebb leírtuk az összefüggéseket.

A német minta máshol is hódít



Érdekesség, hogy a nem éppen a rugalmas munkaerőpiacáról ismert Németországban pont a jogszabályok miatt született egy olyan eszköz, amely a Financial Times írása szerint más országokban is mintát jelenthet. Miután a német jog alapján a munkavállalók elbocsátása nem olyan egyszerű, mint például egy amerikai cégnél, ezért a helyi vállalatok és a berlini kormányzat közösen igyekszik ebből előny kovácsolni. Így vezették be nagyon sok helyen a Kurzarbeit (rövidített munkaidő) néven emlegetett alkalmazási formát, amelyet a politika is támogat.



A német vezetők a korábbi teszetoszaságukra rácáfolva ráadásul soha nem tapasztalt gyorsasággal és sorozatban készítik a jogszabálytervezeteket, amelyek rekordidő alatt mennek át a törvényhozáson. Az első, március közepén megtett válságkezelő intézkedésről, a kieső bér egy részének állami támogatásból finanszírozott pótlására épülő rövidített munkaidő intézményének kiterjesztéséről például 24 óra alatt döntött a kormány, és a javaslatot 72 óra alatt, pártpolitikai oldalakat átívelő egyetértésben fogadta el a törvényhozás két kamarája.

Számos autógyár állt le (illusztráció) Számos autógyár állt le (illusztráció)

Az első becslések szerint legalább egymillió munkavállalót állítanak át rövidített munkaidőre, kieső bérük pótlása pedig nagyjából 10 milliárd euróba kerülhet. A megoldás mindenki számára előnyös, a munkavállalók a megélhetésüket továbbra is tudják biztosítani a jövedelemből, a vállalatok meg tudják tartani azt a képzett munkaerő-állományt, amelyet az elmúlt évtizedben felépítettek, míg a kormány számára a gazdaság újraindításakor nem kell még a kíméletlenül elszálló munkanélküliséggel is megküzdeni, ami azért így is nőni fog.

Nem véletlen, hogy a módszert rövid időn belül több országban is mintaként tekintik. A Financial Times szerint a britek pénteken mutatják be a kormány által összeállított munkahely-megőrzési programot. A lap szerint ennek egyik fontos pillére lehet a kormány által fizetett pótlólagos támogatás mellett bevezetett rövidített munkaidő. A tervek szerint a fizetések akár 80 százalékát is átvállalná a brit kincstár, annyi megkötéssel, hogy megőrzött munkahelyenként havi 2500 fontos limitet vezetnek be.

Franciaország szintén jelentősen kibővítette a meglévő chomage partiel (részmunkaidős foglalkoztatási) rendszert. Bruno Le Maire pénzügyminiszter azt jelezte, hogy a napokban megszavazott 45 milliárd eurós sürgősségi intézkedési csomagból 8,5 milliárd eurót fognak biztosítani a következő két hónapban az ilyen munkavállalók számára.

Nem kellett feltalálni a spanyolviaszt

Németországban a Kurzarbeit mellett egy másik formulát is alkalmaznak: ezt a támogatást akkor lehet igényelni, ha határozott időre felfüggesztik a munkavállalók alkalmazását. Ez olyan szektorokban lehet hatékony, ahol teljes a leállás, és a vállalatok bevétele nulla közeli szintre esik vissza. Ilyenkor az ideiglenes elbocsátott munkavállaló munkabérének a 60 százalékát finanszírozza a szövetségi munkaerő hivatal.

A Financial Times szerint számos autógyár (így a Volkswagen és a BMW) állította le németországi üzemeit, gyakorlatilag bezárt az összes szálloda, de az éttermek és a sörözők sem nyitnak ki. Ezek munkavállalói számára nagy segítség lehet az átmeneti időben ez a jövedelempótló támogatás. Ezeknél a támogatásoknál is nagyobb rugalmasságot tanúsítanak egyébként Németországban, ugyanis az állásukat elvesztőknek járó támogatás megállapításánál átmenetileg nem vizsgálják a támogatandók vagyoni helyzetét, és azt sem, hogy mekkora ingatlanban laknak.



A Kurzarbeit egyébként nem új eszköz, hiszen 2008-ban már bizonyított, akkor az októberben összeomló hitelpiacok nem okoztak felfordulást a német munkaerőpiacon. Sőt a korábbi 7,9 százalékos munkanélküliségi ráta 2009 májusára 7 százalékra szelídült. Ezzel párhuzamosan az OECD-országokban átlagban 3 százalékpontos volt a növekedés és 8,6 százalékig szaladt fel a ráta.



A német előrejelzések szerint a rövidített munkaerő alkalmazása akár 2,5 millió munkavállalót is érinthet. Ez egyébként jócskán túlszárnyalhatja a 2008-as válság során Kurzarbeit formára átállított, 1,4 milliós létszámot. A költsége miatt ugyanakkor nem kell, hogy fájjon akár a munkaadók, akár a munkavállalók feje, a német gazdasági mentőcsomagban ugyanis nem fukarkodnak: az intézkedések értéke a német GDP 10 százalékára rúg.