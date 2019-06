Gulyás Gergely keményen beleszállt a bankokba, szerinte megbuktak a vizsgán

Ha marad az eredeti határidő, akkor mától sok banki ügyfél tapasztalta volna bosszúsan, hogy nem tud rendelkezni a számlája felett, nem tud tranzakciókat bonyolítani, a rendszer nem teljesíti az utasításokat. Mindez azért, mert a pénzmosás elleni uniós direktíva miatt szükség lett volna a számlatulajdonos azonosítására, melynek eredeti határideje június 26. volt, és ha ez elmaradt, akkor automatikusan blokkolt volna a rendszer, amíg az adategyeztetés meg nem történik. Csakhogy olyan sok ügyfél esetében nem történt meg az azonosítás, hogy félő volt, tömegek maradnak pénz nélkül az első napokban.

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón (Fotó: MTI/Kovács Attila) Gulyás Gergely a mai Kormányinfón (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Ezért a parlament sebtiben, az utolsó pillanatban - a törvényalkotási bizottság módosítójával - október végéig tolta ki a határidőt. De vajon miért addig, amikor a bankokat képviselő Magyar Bankszövetség szeptember 30.-át javasolta, a kormány pedig augusztus 31-ig adott volna haladékot? Lapunk úgy értesült, azért, mert a kormánypártok nem akarták megkockáztatni, hogy az októberben esedékes önkormányzati választás előtti időszakban törjön ki a bankfrász, amennyiben az új határidőig sem sikerül maradéktalanul azonosítani az ügyfeleket.

Erről megkérdeztük a mai Kormányinfón Gulyás Gergely minisztert, aki nem spórolt a kemény szavakkal a bankokat illetően, de odaszúrt az Európai Uniónak is.

A miniszter szerint őt a Fideszből keresték meg, hogy tájékoztassák a halasztás időpontjának megállapításáról. Gulyás Gergely így fogalmazott: "Engem a frakcióvezető úr hívott fel, ezt közölte, én vigyázban álltam és tudomásul vettem".

Majd így folytatta: "Az, hogy ez a helyzet előállt, és a kormánynak segítenie kellett, egyértelműen a bankok felelőssége. Természetesen fel lehet vetni, hogy az uniós szabály, ami bennünket belső jogalkotásra kényszerített, jó volt, vagy sem, de (ez a jogszabályi előírás) kettő éve ismert, a bankok kötelezettségévé teszi az adategyeztetést. Ezek után azzal találkozunk a határidő lejárta előtt egy héttel, hogy 1,2 millió ember esetén ez még nem történt meg, ami a számla zárolásával jár".

És ezzel még nem értünk a végére a bankrendszert érintő kritikáknak, ami az Európai Unióra is kiterjedt a folytatásban. "A mi segítségünktől független, hogy a bankrendszer megbukott ezen a vizsgán. Segítünk, mert nem akarjuk, hogy a bankrendszer hibájából, illetve adott esetben az EU életidegen szabályozásának hibájából a magyar polgárok számára álljanak elő hátrányos helyzetek.

Ezen a ponton közbevetettük, hogy a Bankszövetség tájékoztatása szerint több alkalommal is felhívták a kormányzat figyelmét arra, hogy nem a megfelelő ütemben halad az azonosítás. Erre az volt a miniszter reakciója, hogy "Gratulálunk hozzá". Kifejtette, hogy a bankoknak volt két évük, hogy lefolytassák az egyeztetéseket, de ez nem történt meg 1,2 millió ember esetében. Mi szívesen segítünk, no nem a bankokon, mert önmagukban rajtuk nem segítettünk volna, de a polgárokon kénytelenek voltunk segíteni, hogy ne zárolják a számláikat. De ettől még a bankoknak a saját felelősségükről is illet volna valamit mondaniuk" - tette hozzá.

Legutóbb ilyen keményen Lázár János fogalmazott nyilvánosan a bankokról: a volt miniszter, aki korábban vezette a Kormányinfókat, előszeretettel nevezte kalmároknak a bankárokat, és nem rejtette véka alá lesújtó véleményét a pénzügyekkel foglalkozókról.

Végül azt kérdeztük a minisztertől, hogy milyen következményei lesznek a törvénymódosítás azon pontjának, amely a hatályba lépést követően három napot adott a bankoknak arra, hogy értesítsék azokat az ügyfeleket, akiknek az azonosítása még nem történt meg, vagy az adataik nem állnak teljes körűen a bank rendelkezésére. Mi történik akkor, ha egy bank ezt nem tudja teljesíteni? Jöttek ugyanis olyan jelzések a pénzügyi szektorból, hogy miközben gőzerővel készülnek a családvédelmi akcióterv július elsejei hatályba lépésére, most váratlanul egy új feladatot kapnak a nyakukba, pedig már eleve leterheltek. Gulyás szerint a szokásos eljárásban az illetékes bankfelügyeleti hatóságnak kell eljárnia ezekben az esetekben, és mint mondta: "Minden ezzel kapcsolatos vizsgálatot helyesnek és indokoltnak tartok". Ebből az következik, hogy a bankok nem fogják megúszni az ezzel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseket.