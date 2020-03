Három évtizede nem történt ilyen szörnyűség a Wall Streeten

Csütörtök délelőtt még azt írtuk, hogy számos befektetőnél a 2008-as válságot idézi az elmúlt napok esése. Ami viszont nap közben történt az a legijesztőbb forgatókönyvet is túllépte, hiszen világszerte krach volt a piacokon. Elképesztő módon gyorsult az esés, évtizedes negatív rekordok dőltek meg.



A londoni FTSE-100 mutató 10,93 százalékkal gyengült, 1987 óta legnagyobb egynapi csökkenéssel zárt. A frankfurti DAX-index több mint 30 éve második legnagyobb veszteségével, 12,24 százalék mínuszban zárt, a párizsi CAC-40 index pedig 12,28 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, ami a börze történetében a legnagyobb egynapi veszteség. Ami a magyar tőzsdét érinti, a BUX 11 százalékkal zuhant, a blue chipek közül a nagy vesztes az OTP lett, amely 17 százalékot veszített értékéből.

Elképedt kereskedők nézik a zuhanó árfolyamokat a New York-i Értéktőzsdén. Fotó: MTI/EPA/Justin Lane Elképedt kereskedők nézik a zuhanó árfolyamokat a New York-i Értéktőzsdén. Fotó: MTI/EPA/Justin Lane

Nem volt jobb a helyzet a tengerentúlon sem, a Wall Street mutatói is összeomlottak. A Dow Jones 2352,60 pontos szakadással zárt, ami 10 százalékos gyengülésnek fel meg. A mutató 21 200 ponton fejezte be a csütörtöki napot, ilyen alacsony szinten utoljára 2017 nyarán járt. Érdekesség, hogy a mostani zuhanás minden idők legnagyobb pontértékben számított esése volt, de ha százalékos veszteséget nézzük, akkor is bekerül a tőzsde feketekönyvébe, hiszen az eddigi 5 legnagyobb zuhanás között tartják immár számon 2020. március 12-ét.



Az S&P 500-as index 260 pontos veszteséget szenvedett, ami 9,5 százalékos zuhanást jelent, hasonló százalékos esésen van túl a Nasdaq mutatója, ami pontértékben 750 egységgel került alacsonyabb szintre.

Évtizedes mélypontok

A Dow Jones egyébként az 1987-es hírhedt Fekete Hétfő óta nem zuhant ilyen mértékben, tehát a félelmetes emlékeket hordozó 2008-as hitelválság idején sem. Felmerül persze, hogy a befektetők az elmúlt napokban túlreagálták az eseményeket, ám a mostanihoz hasonló pánikhelyzetekben a befektetők általában csak utólag értékelik a döntéseket. Jellemző, hogy a volatilitást jelző, és a médiában gyakran félelemindexként aposztrofált VIX történelmi csúcsra ugrott, 75,4 ponton zárt.

A hét elején látott napvilágot egyébként Goldman Sachs elemzése, amely az elmúlt 150 év tőzsdei eséseit tekintette át. A hétfői zuhanást követően ugyanis a Dow Jones indexe megközelített a korábbi csúcstól mért 20 százalékos veszteséget, amelyet az úgynevezett medve piac ismérvének szoktak tartani. Hiába korrigáltak ezt követően kedden a mutatók, az indexek szerdai és csütörtöki heves zuhanása miatt immár hivatalosan is medve piacról beszélnek az elemzők. Visszatérve a Goldman elemzésére, ők azt állapították meg, hogy az átlagos visszaesés ilyen esetekben nagyjából 30 százalékos, amelytől a csütörtöki zuhanást követően már csak néhány százalék választja el a vezető amerikai indexeket.