Lakást senki se vegyen rövid távú befektetésre

Az Európai Központi Bank prognózisa és a Magyar Nemzeti Bank márciusi jelentése is az infláció várható növekedését jelzi előre 2021-re. Bár a gyors megtérülés aranykora már a múlté, az ingatlan amellett, hogy a pénzromlás idején is értékálló befeketés, Magyarországon hagyományosan is az egyik legkedveltebb befektetési forma. A befektetési célú ingatlanvásárlás ma is jó üzlet lehet, de a rövid távú megtérülés helyett most hosszabb távban érdemes gondolkodniuk a vásárlóknak.

A külső kerületek sorházi lakásai még megfizethetők (fotó: Mester Nándor) A külső kerületek sorházi lakásai még megfizethetők (fotó: Mester Nándor)

Az Európai Központi Bank előrejelzése 2021-ben 1,5 százalékos, míg az utolsó negyedévre már 2 százalékos átlagos európai uniós inflációval kalkulál, a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jelentésében 3,8-3,9 százalékos inflációra számít az idén. Befektetői körökben egy körültekintő ingatlanvásárlással kapcsolatban könnyen asszociálhatunk az értékállóságra, ezért a pénzromlás idején is jó választás lehet lakásba vagy (a vírus hatására egyre inkább akár) házba fektetni a pénzünket. De az is igaz, hogy a befektetési célú ingatlanvásárlás aranykorára, a 2010-es évekre jellemző gyors megtérülés, a ma hihetetlennek hangzó hozamok már mind a múlté, így most még fontosabb alaposan felmérni azt, hogy hol és milyen áron érdemes ingatlant vásárolni.