Lakásvásárlás: miből választhat, aki finanszírozást keres a vásárláshoz?

A jelenlegi ingatlanpiaci árak mellett az, aki ma lakást akar venni, szinte biztos, hogy valamilyen külső finanszírozásra szorul. A családvédelmi akcióterv hamarosan igényelhető elemével, a babaváró támogatással együtt már igen sok eszköz közül választhat az, aki lakást vesz, ezért a Bank360-nal összegeztük, hogy mihez is nyúlhatunk ilyenkor.

Még mindig népszerűek a piaci hitelek

A leggyakoribb segítség a lakásvásárláshoz természetesen a jó öreg ingatlanfedezetű jelzáloghitel. Lakáskölcsönt akár állami kamattámogatással is igénybe vehetünk (ez mára kevésbé népszerű, hiszen vannak jobb ajánlatok), de a piaci kamatok is igen alacsonyak, a Bank360 statisztikái szerint idén márciusban már átlagosan 5 százalékos THM-mel vehettünk fel egy éven túli fixálással kölcsönt, és szerencsére a nagy többség már a biztonságos, hosszú kamatperiódusú vagy végig rögzített kamatozású kölcsönöket keresi.

Ezek között is igen népszerűek a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek, amelyeknél például a maximálisan felszámítható kamatot, az ügyintézés hosszúságát és az előtörlesztésért elkérhető díjat a jegybank szabályozza.

Márciusban 76 milliárd forintot vettek fel a magyar háztartások piaci kamatozású hitelekből, 26 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

Megjelent a falusi CSOK a sima mellett

Május közepén jelentek meg a falusi CSOK részletei: július 1-től indul a program és összesen 2486 kistelepülésen vásárolhatunk és újíthatunk fel a segítségével új vagy használt lakást.

A vissza nem térítendő támogatás új lakás vásárlásakor

1 gyermek esetén 600 ezer Ft,

2 gyermek esetén 2,6 millió Ft,

3 gyermek esetén 10 millió Ft.

Használt lakásnál szintén ekkora a támogatás, azonban fontos, hogy csak az összeg felét fordíthatjuk vásárlásra, a másik felét kötelezően felújításra, korszerűsítésre kell használni. Azaz használt lakás vásárlására ennyit fordíthatunk:

1 gyermek esetén 300 ezer Ft,

2 gyermek esetén 1,3 millió Ft,

3 gyermek esetén 5 millió Ft.



Az igénylésnek persze vannak feltételei, mint például az egy év folyamatos TB-jogviszony.

Hagyományos CSOK

Ha nem a falusi CSOK-ot választjuk, az alábbi módon alakulnak az állami támogatások és feltételek:

A vissza nem térítendő támogatás mellé CSOK-hitelt is igényelhetnek azok, akik vállalnak legalább 2 gyereket. Azonban a korábbiakhoz képest már nem csak 10 millió, hanem akár 15 millió forint is lehet az állami kamattámogatott hitel három vagy több gyermek vállalása esetén július 1-től. Ez azt jelenti, hogy a kétgyermekesek is 10 millió forintos CSOK-hitelt kaphatnak. Szintén újítás, hogy már nincs 35 millió forintos felső értékhatár, ennél drágább lakást is vásárolhatunk, legyen az akár használt, akár új. A CSOK és a kedvezményes hitel tehát így néz ki:

Természetesen az így igényelhető összesen akár 25 millió forintnak igen komoly feltételei vannak: házaspárok igényelhetik, ahol az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie, a gyerekek megszületésére pedig 10 év áll rendelkezésre, különben büntetőkamattal kell visszafizetniük a kölcsönt. Amíg viszont a feltételek teljesülnek, a kölcsön kamata nem lehet magasabb 3 százaléknál.

Babaváró hitel - 10 millió forint akármire

A legizgalmasabb állami eszköz kétségkívül a babaváró hitel, amelyet szintén családot tervező házaspárok vehetnek fel 2019. július 1-től. Akár 10 millió forintot is igényelhetnek 20 éves futamidővel ingatlanfedezet nélkül, ráadásul szabad felhasználással, ha pedig legalább egy gyermek születik 5 éven belül, a hitel végig kamatmentes marad, mivel annak fizetését az állam átvállalja, ráadásul a törlesztést is szüneteltethetjük 3 évre.

A Bank360 babaváró kalkulátora is megerősíti, hogy így valamivel kevesebb, mint 46 000 Ft lehet a törlesztőrészlet havonta a 20 éves futamidő alatt. Még kedvezőbb a helyzet, ha kettő vagy három gyerek születik, ugyanis a másodiknál is kérhetünk szüneteltetést, ráadásul a fennálló tartozás 30 százalékát, harmadik gyereknél pedig az egészet visszafizeti helyettünk az állam, azaz egy vissza nem térítendő támogatássá alakul a kölcsön, amelyet akár ingatlancélra is használhatunk.

Persze érdemes valóban teljesíteni a feltételeket, hiszen ha 5 év múltán sem születik gyermek, a hitel egy változó piaci kamatozású személyi kölcsönként ketyeg tovább, a jelenlegi hozamok alapján nagyjából 8 százalékos kamaton, ami már 70 ezer forint feletti induló törlesztőrészletet jelent havonta, az 5 évre számított kamattámogatást, 2,1 millió forintot pedig 120 napon belül vissza kell fizetnünk.

A lakástakarékok sem tűntek el

Az állami támogatás megvonása után a három lakástakarék-pénztár új termékekkel jött elő. Kamatbónusszal pótolták a kieső 30 százalékos pluszt, illetve már nem csak legfeljebb 20 000 forintot fizethetünk havonta egy szerződésre, hanem akár 100 000 forintot is. Ugyanígy a futamidők is változtak, így a jelenleg megtakarítható összeg nagysága jóval reálisabb az ingatlanárak tekintetében.

Ugyanakkor sajnos az állami támogatással számolt hozamhoz képest, amely akár 12 százalék is lehetett, messze elmaradnak a jelenlegi konstrukciók: az EBKM 3 százalék alatt marad.

Kedvező kamatozással vehetünk fel viszont hitelt a megtakarításunk mellé, akár 3 százalékos THM körüli költséggel.

A lakástakarékok előnye tehát abban rejlik, hogy egy szerződéssel hosszú távra tudjuk fixálni az olcsó hitel lehetőségét, hiszen a jelenlegi alacsony kamatszint sem tart örökké, viszont a megtakarítási idő végén nekünk még mindig a szerződésben meghatározott szinten lesz lehetőségünk hitelt felvenni.