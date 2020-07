Lázár János kisvasútja is egyre nagyobb: közelíti a 70 milliárdot

Leépíti az állam a vasúti mellékvonalakat, ellenben Szeged és Hódmezővásárhely között méregdrágán épül a tram-train, amire most újabb 9 milliárd forintot lobbizott ki Lázár János azért, hogy ne 20, hanem 15 percenként indulhasson a villamosvasút.

Az idő tehát itt tényleg pénz: azért kellenek az extra milliárdok, hogy 5 perccel kevesebbet kelljen várniuk az utasoknak a következő tram-train szerelvény megérkezésére. A nyolc darabos megrendelésből az első jármű őszre érkezik. A mintegy egy éves futópróbát és engedélyeztetési eljárást követően várhatóan 2021 őszétől állhat forgalomba mind a nyolc. A most megrendelt négy szerelvény pedig 2022 nyarán állhat forgalomba a tervezett ütemezés alapján. A teljes vonal­hossz 30 kilométer lesz, a tervezett menet­idő a két vég­állomás között 42 perc. Tehát Lázár János villamosvasútjának sokkal jobb mutatói lesznek, mint a felcsúti kisvasútnak , ami 5,7 kilométer hosszú, de csak 20 perc alatt teljesíti a távot.

A nyolc járművel 20 perces követési idő lenne tartható, a plusz négy szerelvénnyel csúcsidőszakokban akár 15 percenként is indíthatók a vasút-villamosok. További fontos szempont volt az opció lehívásához, hogy a tervezett kötelező karbantartások vagy például balesetek miatti javítások idejére is megfelelő mennyiségben állnak majd rendelkezésre a járművek - indokolta a MÁV, hogy miért kellett még 9 milliárd forintot elkölteni.

Ezekhez jött most még hozzá az újabb 9 milliárd forint, tehát már közel 70 milliárd forint lesz a vége a beruházásnak. A MÁV közölte is, hogy lehívta a négy darabos opciót a Stadler Rail Valenciával kötött tram-train járműbeszerzési szerződés alapján.

A tram-train ellenben minden pénzt megér. Lázár János még Miniszterelnökséget vezető miniszterként arról beszélt 2018 májusában, hogy a fejlesztés nagyságrendjében is történelmi jelentőségű, költsége nettó 57,5 milliárd forint , amelynek felét magyar, felét uniós forrásból biztosítják. A kivitelezési munka három részre bontható.

Tehát az a cél, hogy a két város között valamilyen okból ingázó tömegek ne kocsival, hanem vonattal közlekedjenek. Lázár János adatai szerint naponta legalább 8 ezer ember ingázik a két város között. Pedig a MÁV mostanában inkább leépíti a vasútvonalait , május végén jelentették be, hogy június 6-tól több vasútvonalon ideiglenes járványügyi menetrend lép életbe, a járatok egy része helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Szerdán este pedig meg is jelent a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszer továbbfejlesztéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Ebben rögzítik, hogy a MÁV-Start Zrt. a 2020-as és a 2022-es költségvetésből 12 668 431 eurót, azaz közel 9 milliárd forintot kap a további négy vonat beszerzésére. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. pedig 300 millió forint plusz pénzt költhet el a következő fontos célra:

Újabb 8,5 milliárd forint érkezik a vásárhelyi villamosvasút fejlesztésére. A Magyarországon egyedülálló beruházás 15 ezer ember mindennapjait teszi hamarosan könnyebbé! Ebből a plusz forrásból még biztonságosabbá tudjuk tenni a közlekedést és további négy tram-train vonatot is be tudunk szerezni. Ez hatalmas siker! - büszkélkedett el még szerdán Lázár János fideszes országgyűlési képviselő.

Miközben Budapest és a kormány között hetek óta megy a vita arról, hogy ki és mennyiért újítsa fel a Lánchidat, amely az első állandó híd a teljes magyarországi Duna-szakaszon és a magyar főváros egyik jelképe, más beruházásokra érdekes módon könnyedén talál pénzt a kormány. Ilyen például a Szeged és Hódmezővásárhely között létesülő tram-train is.

