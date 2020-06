Lezárult a gigaüzlet: Magyar tulajdonba került a GTC

Az Optima eddigi vagyonkezelési stratégiáját és döntéseit a piaci fejlemények visszaigazolták, folyamatosan növelni tudta a rábízott alapítványi vagyon értékét. A mostani részesedésszerzéssel várakozásai szerint úgy lesz képes emelni az általa kezelt vagyon hozamát, hogy közben a portfóliója az eddigieknél is biztonságosabbá, válságállóbbá válik, aminek a szükségességét az elmúlt hónapok fejleményei is igazolták.

A GTC ingatlanjai kiemelt elhelyezkedésük és fejlesztési potenciáljuk révén hosszú távon is kiváló stratégiai befektetési lehetőséget nyújtanak. A GTC Magyarország például közel 100 ezer négyzetméternyi irodaterületet ad bérbe, világcégek tartoznak az ügyfelei közé, olyan nagy budapesti irodaházak vannak a portfóliójában, mint a Duna Tower, a Center Point, a Spiral vagy a GTC Metro. A Magyarországon 2000 óta jelenlévő GTC további fejlesztési területeket birtokol Budapesten, ezek egyikén már folyik a GTC Pillar irodaház építése.

