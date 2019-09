Közgyűlési áldás a 4iG 30 milliárdos növekedési kötvénykibocsátására

A papírok eladásából befolyó pénzt a T-Systems megvásárlására fordíthatja a néhány napja már Jászai Gellért 40 százalékos befolyása alatt álló informatikai társaság, Mivel azonban a vételár az 50 milliárdot is elérheti, jól jöhet az a friss forrás is, amely a közgyűlés által szintén ma jóváhagyott 3 milliárdos tőkeemelés névértéket meghaladó összegű teljesítéséből összegyűlik.

A 4iG immár a nyolcadik megnevezett társaság abból a 28-ból, amely a hét elejéig regisztrált a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által július 1-jén elindított növekedési kötvényprogramra. Amelynek keretében az MNB összesen 300 milliárd forint értékben vállalt kötelezettséget a kötvények lejegyzésére. Egy sorozat maximum 70 százalékát vásárolhatja meg a jegybank. De úgy, hogy az egy vállalatcsoporttal szembeni kitettsége nem haladhatja meg a 20 milliárd forintot.

Ami elvileg azt jelenti, hogy a 4iG kibocsátani tervezett növekedési kötvényeiből 10 milliárdnyira piaci vevőt kell találnia, azt követően, hogy papírjai megkapták az MMB által felkért német Scope Ratings GmbH minősítését. Azért elvileg, mert a vállalatcsoport kifejezés értelmezése zavart okozhat. A 4iG ugyanis 2018-ban még az Opus Global Nyrt. vállalatcsoportjához tartozott. Legalábbis a Mészáros Lőrinc többségi befolyása alatt álló Opus idén áprilisban publikált 2018-as konszolidált jelentésében még a 4iG az Opus-vállalatcsoport tagjaként van feltüntetve, mint amelyben az Opus 13,79 százalékos részesedéssel bír. Ez azóta 9,95 százalékra csökkent a legfrissebb, szeptember 3-ai tulajdonosi megfeleltetés szerint. Ami még nem indokolná a 4iG vállalatcsoportból való kikerülését.

Hogy a helyzetet tisztázzuk, megkerestük a 4iG-t, de eddig még nem kaptunk választ. Pedig az azért lenne fontos, mert ha a 4iG még mindig az Opus Global-vállalatcsoport tagja, akkor az MNB jóval kevesebb növekedési kötvényét vehetné meg, lévén, hogy korábban az Opus azt közölte, 26,9 milliárdnyi értékben ő is kibocsátana effajta papírt. Ez esetben a két cégnek nem 10, illetve 6,9 milliárdra kellene piaci vevőt találnia, hanem együttesen 20 milliárddal többre, 36,9 milliárdnyira, ami azért lényeges különbség. Ezért is feltételezzük, hogy a 4iG nem számít már az Opus Global vállalatcsoport tagjának, nem életszerű, hogy egy ekkora horderejű forrásbevonás egy ilyen banánhéjon csúszna el. Erre, ha máshogy nem, lehet egy nagyon is egyszerű, az Opus már említett 2018-as konszolidált jelentésben kihangsúlyozott megoldás. Nevezetesen, hogy a konszolidálásba bevonandók körét, vagyis azt, hogy mely cégek tartoznak az Opus vállalatcsoportjába, a társaság vezérigazgatója határozza meg.

Az MNB egyébként a növekedési kötvényprogramjának feltételei között egyértelművé teszi, hogy „vállalatcsoport alatt az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés 39. pontjában az „ügyfélcsoportra” meghatározott fogalmat kell érteni”. Márpedig ezt két eset meríti ki: ha két vagy több természetes vagy jogi személy, akik vagy amelyek – az ellenkező bizonyításáig – egyetlen kockázati tényezőt képeznek, mivel egyikük közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll a másik vagy a többi; két vagy több természetes vagy jogi személy, akik, vagy amelyek között nincs az a) pontban leírt ellenőrzést jelentő kapcsolat, mégis egyetlen kockázati tényezőnek tekintendők, mivel olyan keresztkapcsolatok állnak fenn közöttük, amelyek alapján, ha egyikük pénzügyi – különösen finanszírozási vagy visszafizetési – nehézségbe ütközne, a másiknak vagy a többinek is valószínűleg finanszírozási vagy visszafizetési gondokkal kellene megküzdenie.

Mindezek alapján már dereng, az utóbbi hónapokban miért is függetlenítette magát oly látványosan a 4iG, illetve az annak immár több mint 40 százalékát tulajdonló Jászai Gellért az Opus Globaltól, illetve Mészáros Lőrinctől. Meglehet azért, hogy kiállják azt a próbát, amely esetleg arra irányulna, vajon egyikük a másik közvetlen ellenőrzése alatt áll-e.

Mindenesetre az eddig megismert nyolc potenciális kötvénykibocsátó közül három is NER-esnek számít, s messze ők használják ki azt a lehetőséget, hogy az MNB a papírjaik 70 százalékát lejegyzi – ami azt jelenti, hogy a 300 milliárdos összkeret közel egyötöde az ő javukat szolgálhatja.

A növekedési kötvényprogramba bejelentkezettek közül eddig megismert kibocsátók

Cég neve Tervezett kibocsátás (milliárd forintban) 4iG 30,0 Opus Global 26,9 Market Építő 20,0 Pannonia Bio 15,0 Alteo 9,3 Proform 5,0 Unix n.a. Wingholding n.a.

Forrás: MNB, Scope Ratings GmbH.