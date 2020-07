Mire készül az MNB? És a forint?

Irányváltás történt a jegybankban több mint egy hónappal ezelőtt, amikor a monetáris tanács négy év után 15 bázispontot faragott az alapkamaton, majd jelezte, hogy újabb csökkentés jöhet. Most kedden pedig további 15 bázispontos vágással 0,6 százalékra csökkentette az alapkamatot. Az új helyzet érinti a hozamokat, az állam finanszírozását és a forint árfolyamát is - derül ki Németh Dávid, a K&H vezető elemzőjének legújabb összefoglalójából.

A piaci várakozásoknak - és a Magyar Nemzeti Bank hetekkel korábbi jelzésével - összhangban kedden csökkentette az alapkamatot a jegybank. A kamatvágás után kiadott MNB-kommentár több lényeges utalást tartalmaz a jövőre nézve.



Mit jelent a távolság a 0 százaléktól?



Egyrészt az MNB távol szeretné tartani az alapkamatot a 0 százalékos szinttől, ez pedig arra utal, hogy egyelőre nem tervez újabb kamatcsökkentést. „A nullás szint azonban a mostani 0,6 százalékos alapkamattól még messze van. Ezért még szerintünk elképzelhető, hogy a következő időszakban a jegybank igyekszik lejjebb hozni az úgynevezett, rövid, azaz éven belüli kamatokat. A 0,5 százalék körüli szint még beleférhet” - mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

A korábbi években látottakhoz képest a nullás szinttől való távolságtartás azért érdekes, illetve jelent némi irányváltást, mert 2017 eleje és 2019 vége között a rövid kamatok a 0 százalékos szint körül voltak, ráadásul ebben a közel három esztendőben lendületesen növekedett a gazdaság. „Most az MNB feltehetően azért mondta, hogy megfelelő távolságra akar maradni a 0 százaléktól, mert így maradhat muníciója arra az esetre, ha romlana a gazdasági helyzet. Újabb kamatcsökkentéssel vagy kamatcsökkentésekkel ugyanis lendületet adhat a kilábaláshoz. Emellett egy esetleges, jelentősebb forinterősödésnek is gátat vethet egy kamatvágással” – mondta a K&H szakembere. Hozzátette: „Ha valóban faragna még a kamatszinten az MNB, azt lehet, hogy nem egy újabb kamatcsökkentéssel, hanem más eszközökkel hajtja végre. Például az egyhetes jegybanki betét segítségével.”Lényeges jegybanki utalásnak mondta a szakember azt is, hogy a jegybank a 15 éves és annál hosszabb állampapírok vásárlásával szeretné mérsékelni a leghosszabb hozamszinteket. A hozamgörbe rövid - éven belüli – végén alacsonyabbak a hozamok, mint a hosszún, ezért utóbbi oldalon még van teendő. A hosszú hozamok mérséklésére azért van szükség, hogy olcsóbb legyen a finanszírozás és ezzel élénkítse a hitelpiacot, ezen keresztül pedig a gazdaságot. Jelenleg ugyanis a hosszú, több mint 15 éves hozamok 2,5 százalék körül járnak. „Az MNB szeretné a jegybank ellaposítani a hozamgörbét. Azaz a rövid 1 százalék alatti rövid hozamok felé terelné a hosszúakat, hogy a két véglet között a mostaninál kisebb legyen a különbség” - tette hozzá. Ezzel a lépéssel a jegybank támogatni szeretné azt is, hogy 15 évnél hosszabb államkötvények súlya növekedjen a teljes állományon belül. A felvásárlásaival pedig extra keresletet teremt a piacon.

A hozamok csökkentése részben azért került elő, mert a járvány előtti helyzethez képest az államnak, ezen belül a költségvetésnek nagyobb összegre van szüksége, ezért több állampapírt kell kibocsátani a keletkező hiány finanszírozása érdekében. Az pedig nem mindegy, hogy ezekre az állampapírokra, köztük a kötvényekre mekkora hozamot fizet.Fontos, hogy a hozamok mérséklését az infláció megengedi, a koronavírus-válság miatt ugyanis az árak mérsékelt emelkedést mutatnak. Németh Dávid azt mondta: „Bár az MNB-nek nincs árfolyamcélja, ezzel együtt a forint jegyzését figyelnie kell. A forintra a legnagyobb veszélyt egy nemzetközi piaci eladási hullám. Ha ugyanis kockázatkerülővé válnak a befektetők, akkor az eladók kerülhetnek többségbe a forintpiacon. Németh Dávid ugyanakkor közölte, egyelőre azonban még viszonylag nyugodt a hangulat a piacokon, így a forintra nem leselkedik ez a veszély.