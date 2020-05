Nem érzik mumusnak a MÁP Pluszt

A koronavírus mennyire változtatta meg az idei prognózisokat?

Azt hiszem, senkit sem lep meg, ha azt mondom, hogy drasztikusan. Januárban még azt mondtuk, hogy úgy tűnik, a recessziós veszélyeket a világ teljesen elkerülte és az idén még a fejlett régióban is lesz növekedés. Ehhez képest jelenleg egyetlen elemzőház szerint sem kérdéses, hogy a világgazdaság 2020 egészében visszaesik. Legfeljebb a zuhanás mértékének a megbecsülésében rendkívül nagy a szóródás, az előrejelzések a második negyedévre a mínusz 15 és a mínusz 45 százalékos GDP-csökkenés között mozognak. Ezek természetesen évesített adatok egy negyedévre vonatkoztatva, az egész évre vonatkozó prognózisok nem ilyen ijesztők. Az előrejelzések széles spektrumának oka, hogy a gazdaságot illetően ekkora mértékű és ilyen hirtelen kialakult bizonytalanságot még soha nem tapasztaltunk. Nemcsak a negyedéves GDP-visszaesés mértékét, hanem azt illetően sem, hogy mennyi ideig tarthat a visszaesés, mennyi idő alatt tud a világgazdaság újra növekedési pályára állni. E tekintetben is viszonylag nagy eltérés van a prognózisokban, a két-három negyedévtől akár az egy-két évig.

Hogyan tud ilyen helyzetben egy alapkezelő dolgozni? Vannak A, B, C-forgatókönyveik?

Folyamatosan követjük a helyzetet, próbálunk minél szélesebb körben tájékozódni, minél több véleményt, prognózist és elemzést elolvasni, azok változását figyelni, hogy minél megalapozottabb és stabilabb legyen a véleményünk. Számunkra alapvetően az a legfontosabb, hogy a várható gazdasági mozgások hogyan csapódnak le a pénz- és tőkepiacokon.

Nagyjából két-két és fél hónappal vagyunk a koronavírus-járvány globális kitörése után. Csoportosítottak át ennek hatására tőkét az ügyfelek a különböző összetételű alapjaik között?

Mi a Budapest Alapkezelőnél hosszú ideje azt tanítjuk az ügyfeleknek, illetve a velük kapcsolatban álló bankárainknak, hogy egy stabil, a befektetési igényekkel összhangban lévő portfolió kialakítása a legfontosabb. Továbbá azt, hogy a befektetések kapcsán hosszú távon kell gondolkodni. Szerencsére látjuk e ráhatás eredményét, hiszen kifejezetten kevés pánikszerű ügyfélmozgást tapasztaltunk. Ami a reményeim szerint elsősorban annak tudható be, hogy az ügyfeleink nagy többsége a hirtelen kialakult piaci pánikhangulat hatására sem hozott érzelmi alapon döntést. Persze az első hetekben előfordult, hogy egy-egy ügyfél a részvénybe fektető alapok jegyeit értékesítette, ugyanakkor ez a tendencia néhány hét elteltével teljesen megállt. Jelenleg már azt tapasztaljuk, hogy számos olyan ügyfelünk van, aki ezt a negatív tőkepiaci helyzetet, az alacsonyabb árfolyamokat kedvező beszállási lehetőségnek látja és próbálja megragadni az alkalmat további vásárlásra, kockázatnövelésre.

Mely ágazatokban lévő cégek részvényei a legkeresettebbek?

Mindössze egy szektoralapunk van, amely az idén márciusban indult el. Ez egy technológiai részvényekbe fektető alap, ebbe az alapba az ügyfélpénzek beáramlása látványos. Ezen kívül általában regionális részvényalapjaink vannak, amerikai, feltörekvő piaci, közép-európai és fejlett piaci. Az ezekbe való tőkebeáramlás között nincs különbség, az ügyfeleink egy része, ahogy már említettem, kifejezetten vételi lehetőséget lát az alacsony árfolyamokban, és portfóliószemléletben gondolkodik, így próbál diverzifikálni az alapok között.

Kovács Ildikó, a Budapest Alapkezelő vezérigazgatója Kovács Ildikó, a Budapest Alapkezelő vezérigazgatója

Mégis az arany alapok alapjukkal is elvittek egy első díjat a Klasszis árupiaci alap kategóriájában.

Az egy speciális és a magyar piacon egyedülálló alapunk, amely kifejezetten a nyersanyagpiac egyetlen termékének árfolyammozgását hivatott lekövetni. Ez az alap jó egyrészt spekulációs, másrészt diverzifikációs terméknek. Mi mindig ez utóbbi megközelítést próbáljuk hangsúlyozni az ügyfeleknek, vagyis, hogy egy diverzifikált portfoliónak mindenképpen része lehet az arany. Az elmúlt időszak kifejezetten pozitívan befolyásolta a sárga nemesfém árfolyamát, emiatt látni némi beáramlást e termékbe. De azt gondolom, hogy ez is elsősorban azzal van összhangban, hogy az ügyfelek diverzifikációs céllal használják ezt az alapunkat.

Szintén első helyezést értek el a fejlett piaci részvényalapok kategóriában a BF Money Fejlett piaci részvényalappal.

Erre az első helyezésre nagyon büszkék vagyunk, hiszen ez egy nagyon népszerű részvénypiaci kategória, így nagy a verseny, sok a versenytárs. Ez az alapunk évek óta az élmezőnyben van a teljesítményével, és minden bizonnyal a jó szereplésének köszönhetően az ügyfeleink között is nagyon népszerű termék. A stabilan kiemelkedő teljesítményt az ügyfelek is felismerik és értékelik.

Ebben a rendkívül bizonytalan piaci helyzetben mit tanácsol a befektetőknek?

Szerintem a jövőben is csak és kizárólag portfolióban szabad gondolkodni, nyilván az ügyfél egyedi igényei, kockázatvállaló képessége és céljai függvényében. Ahogy azt már gyerekkorunkban megtanulhattuk a nagymamáinktól, nem szabad az összes tojást egy kosárba tenni, mert abból egyszer baj lesz, ez pedig a befektetésekre is nagyon igaz. Minél többféle befektetéssel rendelkezünk, minél színesebb, diverzifikáltabb a portfolióink, annál nyugodtabbak tudunk maradni a nehéz piaci időszakokban. Ha pedig a piaci bizonytalanság miatt az ügyfél keze mégis megremeg a befektetései kapcsán, a bankáraink feladata, hogy segítsenek neki megfelelő döntéseket hozni – mi is ebben hiszünk és erre törekszünk minden esetben.

Mennyire más a mostani válság a pénz- és tőkepiacokon, mint a 2008-as, illetve a korábbiak voltak?

Nagyon, három szempontból is. Az egyik lényeges különbség, hogy most a világgazdaságot, illetve a tőkepiacokat egy külső sokk érte a koronavírussal. Vagyis viszonylag egészséges szerkezetű volt a gazdaság, nem voltak olyan belső, funkcionális működési feszültségek, amelyek a válsághoz vezettek volna. Még csak nem is a külső sokk, hanem annak a kezelése okozza most a krízist. A visszaesés sebessége soha nem látott mértékű volt, a piac gyakorlatilag egy-két hét leforgása alatt lereagálta ezt a külső sokkot, a tőkepiac pedig mélypontra esett. Bár azt azért hozzá kell tenni, hogy pont a nagyfokú bizonytalanság miatt nem tudjuk, hová fut ki ez a válság. Benne van az is, hogy amit most mélypontnak látunk, az utólag lokálisnak bizonyul, vagyis lesz még ennél is lejjebb. A gazdaság ezúttal a sokk kezelésének áldozata, ráadásul nagyon súlyos áldozata. A vírus terjedésének fékezése miatt meghozott korlátozó intézkedések pillanatok alatt állították le a gazdaságok jelentős részének működését. Abban még nagy a bizonytalanság, hogy mennyi idő alatt tud majd újraindulni, illetve milyen mértékben lesz a vírus hosszabb távon is gátja a gazdaság működésének. Mi jelenleg azt gondoljuk, hogy mivel ez nem a belső szerkezeti problémák miatt kialakult válság, várhatóan a lefutása is rövidebb lesz, mint a korábbiaké volt. A piaci prognózisok sem abban térnek el, hogy ez a gazdasági válság két, három vagy öt évig fog tartani, egy-másfél év múlva szinte minden elemzés már jelentős növekedést vetít előre.

Az is kedvezően hathat a tőkebefektetésekre, hogy irdatlan mennyiségű pénzt pumpálnak a gazdaságokba a kormányok és a jegybankok.

Kétségtelenül nagyban megtámaszthatja a tőkepiaci árfolyamokat, hogy nagyon egységes politikai akarat látható, mind fiskális, mind monetáris oldalról. A tőkepiacon megfigyelhető viszonylagos optimizmus is valószínűleg jelentős részben ebből táplálkozik.

A Magyar Állampapír (MÁP) Plusz a hazai befektetésialap-kezelők mumusa, mivel az ő termékeiktől is jelentős forrást szívott el. A válság hatására még e szuperkötvény jegyzése is visszaesett. Mit gondol, amint a normális mederbe visszatérnek a gazdasági folyamatok, a MÁP Plusz tarolása is folytatódik?

Már több fórumon is elmondtuk, hogy sok alapkezelővel ellentétben mi nem érezzük mumusnak e terméket. Nekünk is az a feladatunk, hogy a befektetéseket elsősorban az ügyfelek szempontjából értékeljük. El kell fogadni, hogy egy ügyfélportfolióban igenis ott van a helye a MÁP Plusznak, amely kifejezetten arra lett kitalálva, hogy a magyar lakossági ügyfeleknek magas hozamú és biztonságos megtakarítási lehetőséget kínáljon. Mi a jól diverzifikált ügyfélportfolió kialakítása során a kockázatvállaló kitettség és az időtáv függvényében, de igen jelentős szerepet adunk ennek a kötvénynek. Azt gondoljuk, meg lehet találni az egészséges egyensúlyt a MÁP Plusz és a befektetési alapok között, mindkettő megfér egy kosárban egymás mellett.