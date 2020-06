Óvatosabbá vált a Continental osztalékpolitikája

A folyamatos gazdasági bizonytalanság miatt a Continental AG igazgatótanácsa és felügyelő bizottsága úgy határozott, hogy az osztalékfizetési javaslatot részvényenkénti 4,00 euróról 3,00 euróra módosítja (teljes kifizetés: 600 millió euro). Az osztalékfizetési javaslat így tehát 37 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi részvényenkénti 4,75 euró osztalék (teljes kifizetés: 950 millió euró).

A javaslatról a Continental részvényesei a 2020. július 14-i éves virtuális közgyűlésen fognak szavazni. Tekintettel a koronavírus-járványra, valamint annak hirtelen fokozódására, az igazgatótanács és a felügyelő bizottság visszamenőleges hatállyal módosítja a 2020 februárjában és márciusában meghozott rendelkezéseit.

"A gazdasági helyzetet továbbra is a koronavírus következtében kialakult bizonytalanság jellemzi. Ebben a kihívásokkal teli helyzetben a bőséges tőkeforrás és a megfelelő likviditás is kiemelt prioritást élvez. Ugyanakkor kellő figyelmet kell fordítani a vállalat részvényeseinek eltérő elvárásaira is. Az új osztalékfizetési javaslat egyensúlyt teremt a Continental, a részvényesek, és további érdekelt felek rövid és hosszú távú érdekei között" - mondta a határozat kapcsán Prof. Wolfgang Reitzle, a Continental felügyelő bizottságának elnöke.