SPB: dollárban denominált eszközökbe kell fektetni 2022-ben

Kalapos Csaba, az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatója Oroszország és Ukrajna gazdasági szerepét ismertetve kiemelte, hogy az orosz gazdaság a 12. legnagyobb globálisan, amely a világ benzinkútjaként funkcionál, és olajexportja révén megkerülhetetlen szereplő a globális energiahordozók piacán. Oroszország eddig az Európai Unió teljes földgáz, szén és olaj importjának 30-35 százalékát biztosította, emellett az európai feldolgozóiparhoz nélkülözhetetlen nyersanyagfémek, például a palládium, a vanádium, a nikkel és az alumínium 20-40 százaléka is orosz forrásból érkezett. Oroszország a gabonafélék piacán is meghatározó szereplő, amely a búza világkereskedelmének közel 20 százalékát adja, hozzátéve, hogy a búzaexport tekintetében Ukrajna is jelentős pozíciót tölt be globálisan, több mint 10 százalékos részarányával. Ukrajna autóipari beszállítói szerepe is kulcsfontosságú lett az elmúlt időszakban, ugyanis az EU gépjárműgyártásához szükséges kábelkötegek közel egytizede innen származott.

Kosovics László, az SPB prémium banki üzletágának senior elemzője szerint gazdaságilag a legnagyobb globális kihívást az energiahordozók árának emelkedése okán begyűrűző infláció jelenti a következő időszakban, emellett azonban több más tényező is kedvezőtlenné teszi a globális gazdaság kilátásait. Ezek között említette a Kínában újra erősödő járványhelyzetet, a termék leszállítási időszakok növekedését, az amerikai központi bank piactámogató magatartásának beszüntetését – mi több, a kamatemelések megkezdését –, illetve a klímaváltozás okán előtérbe kerülő alternatív energiaforrásokra való átállás rendkívüli nehézségeit. Kosovics László mindezek miatt óvatosságra inti a kockázatvállaló ügyfeleket.

A rövidebb futamidejű, dollárban denominált kötvényeket érdemes vásárolni

Kalapos Csaba, az SPB privátbanki igazgatója szerint a mostani helyzetben egyértelműen az Egyesült Államok felé kell venni az irányt, és a dollár alapú befektetésekre kell koncentrálni. Az USA már a földrajzi elhelyezkedése okán is egyértelműen nagyobb biztonságot jelent, emellett fizetőeszköze is menekülő devizaként szolgál. A már említett amerikai kamatemelési ciklus okán a kötvénypiacokon olyan papírokat érdemes választani, melyek rövidebb futamidővel rendelkeznek, hiszen ezzel egyértelműen csökkenthető a befektetés kockázata. Kalapos Csaba szerint az amerikai acélipart érdemes követni a következő időszakban, aktuális befektetési célpontként kiemelte a U.S. Steel acélipari társaság kötvényeit, melyek kellően ütésállóak, és maga a kibocsátó is legalább 100 éves track recorddal rendelkezik.

Az amerikai bankszektor, a kibervédelem és az online fizetési lehetőségek vonzóak most

Kosovics László senior elemző elmondta, hogy a prémium ügyfelek portfólióiban is jelentős a dollár kitettség. A kamatemelési ciklus miatt a portfóliók kötvénykitettségében megemelték a változó kamatozású papírokat tartalmazó, nagy likviditású, diverzifikált tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) súlyát. Korábban kifejezetten jó befektetési célpontnak tűnt Európa bankszektora és autóipara, mára azonban ezt át kellett értékelni, és a kivárás lett indokolt. Ezzel szemben az emelkedő amerikai kamatok és a növekvő banki marginok miatt érdemesnek tartja az amerikai bankszektor vezető képviselőit tartalmazó Financial Select Sector SPDR ETF szerepeltetését a portfóliókban. Szintén jó befektetési célpont lehet most a hadi értelemben is egyre nagyobb méreteket öltő kiber-fenyegetettség ellen küzdő cégeket tartalmazó Global X Cybersecurity ETF. Javuló nyereségtermelő képességet vár a különböző online fizetési lehetőségeket biztosító társaságoktól, ilyen a Mastercard és a Visa, így az ezeket tömörítő Prime Mobile Payments ETF is felértékelődés előtt állhat. Érdemes továbbá a „zöld” átállásban meghatározó szerepet betöltő társaságokat tartalmazó ETF-eket is figyelni, úgymint az Invesco Solar ETF vagy az iShares Global Clean Energy ETF.

A védelmi ipar is növekedés előtt áll

Kalapos Csaba, az SPB privátbanki igazgatója kiemelte, hogy az állami hadiipari és védelmi kiadások növekedése Európában komoly növekedési potenciált jelent a szektor résztvevői számára. A NATO által előírt és eddig többnyire be nem tartott ez irányú kötelező mértékű fejlesztések most nagyobb sebességre kapcsoltak, Németországgal az élen. Ennek megfelelően az egyik legnagyobb német fegyvergyártó, a Rheinmetall árfolyama az év elejétől már több mint duplájára emelkedett, de természetesen az amerikaiak is kiveszik a részüket ezen a piacon, így a Lockheed és a Northrop is nagyon jól teljesített ugyanezen időszakban.

Ausztráliában is Kínában is van keresnivalójuk a befektetőknek

Az SPB Befektetési Zrt. szakértői az aktuális befektetési lehetőségek között említették a nyersanyagokban bővelkedő Ausztráliát, ahol a dollár teljesítménye figyelemre méltó volt az elmúlt időszakban, továbbá a világ második legnagyobb fém- és bányavállalataként ismert Rio Tinto is kifejezetten jó befektetési célpont lehet. A kőolajban gazdag Norvégia fizetőeszköze, a korona is kedvelt volt az utóbbi időben, és Kalapos Csaba elmondta, hogy a norvég piacról a DNO olajcég dollárban denominált kötvényeit is ajánlják befektetőiknek. A kínai piacon az Alibaba, továbbá a Tesla versenytársaként ismert NIO, valamint a BYD érdekesek, bár utóbbi két cég nagy esést szenvedett el az elmúlt időszakban, ugyanakkor jelentős készpénztermelő képességük miatt a kockázatvállaló befektetők számára ajánlottak.