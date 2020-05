Startupokra lő Áder János klímavédelmi alapítványa

40 millió forint keretösszeggel írtak ki pályázatot, a győztes is megvan.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványának nem ez az első pályázati kiírása. 2019-ben rendezvényszervezői munkákra és médiaügynökségi feladatok ellátására is kerestek vállalkozásokat. Ezekről itt , itt és itt írtunk.

A most lezárult pályázat indoklása szerint a Design Terminál ajánlata azért lett érvénytelen, mert „nem állapítható meg kétséget kizáróan a megkötendő szerződés teljesítése során alkalmazandó alvállalkozók személye”.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról bár csak most jelent meg a kormányrendelet , már hónapok óta csőben lehetett, hiszen a majdnem 3 hónappal ezelőtti tenderben már nevesítették. Csütörtökön írtunk annak kapcsán, hogy a kormány 5 milliárd forintot vissza nem térítendő támogatás biztosításáról határozott. A támogatás egyik felét, 2,5 milliárd forintot idén, 2,5 milliárd forintot jövőre kapják meg.

