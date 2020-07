Tovább emelkedett az aktív fertőzöttek száma - lesz miről beszélni a Kormányinfón

A kormány, az Operatív Törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a járványügyi helyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz. Az általános szabályok változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben, a tömegközlekedésben és továbbra sem tartható 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény - emlékeztet a tájékoztatás.

A szokottnál valamivel később, de csütörtökön is közzétette a friss adatokat a koronavírus terjedéséről a koronavirus.gov.hu. A portál tájékoztatása szerint 19 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4484 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Budapesten 7 új fertőzöttet találtak, Hajdú-Bihar megyében 6-tal emelkedett a fertőzöttek száma.

