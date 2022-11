Ezekben a nagyvárosokban nőtt az önerős vásárlók száma

A legtöbb nagyvárosban jelentősen nőtt hitelfelvevők önereje az elmúlt évben - derül ki az ingatlan.com és money.hu elemzéséből. Az összeállításból az is látható, hogyha az átlagos önerő a vételár 30 százalékát fedezi, akkor a nagyobb városok lakáspiaci kínálatának mekkora részéből válogathatnak a hitelből vásárlók.

Nőtt az önerővel rendelkezők száma. Fotó: Depositphotos Nőtt az önerővel rendelkezők száma. Fotó: Depositphotos

Lehetőségeket is tartogatnak a változások

Az elmúlt két évben több mint 40 ezer hitelfelvételt tervező lakásvásárló használta az ingatlan.com hitelintézőjét, aminek hátterét a cégcsoporthoz tartotó money.hu biztosítja.

A nagyvárosok közül a legnagyobb mértékben Debrecenben, Szegeden és Győrben nőtt az átlagos önerő összege 22-30 százalékkal. Budapesten idén 14 százalékkal nagyobb ez az érték mint 2021-ben.

Mivel az önerő összegét többek között a megtakarítások, a meglévő ingatlan értéke és az állami támogatások teszik ki, ezért a növekedés több tényezőnek köszönhető. A jogszabályok által előírt minimális önerő a vételár 20 százaléka, de több bank ennél nagyobb, jellemzően 30 százalékos önrészt vár el a vevőktől.

"Az elmúlt években jelentősen nőttek a bérek, ami segített a vásárláshoz szükséges önerő megteremtésében. Éves szinten még megfigyelhető lakásdrágulás, ami az önerő és a szükséges hitel összegét egyszerre növeli. Az országon belül komoly eltérések vannak a lakásárakban és az átlagos fizetésekben, ezt tükrözik a hitelintéző adatai is. Ennek köszönhetően ugyanaz a lakásvásárlásra fordított pénzösszeg teljesen más értéket képvisel az egyes városokban" - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője.

Kapcsolódó cikk Őrület: már egymilliós négyzetméteráron kínálják a garzonokat Az átlagosnál nagyobb mértékben drágultak az eladásra kínált kisebb alapterületű használt budapesti ingatlanok az elmúlt egy évben, a garzonok ára már mintegy egymillió forint négyzetméterenként.

A szakértő szerint a jelenlegi lakás- és pénzpiaci helyzet a hitelfelvevőket annyiban segíti, hogy a lakásdrágulás a nagyvárosokban jelentősen lelassult, így már nem kell egyre nagyobb hitelt felvenni egy adásvétel finanszírozásához. A lakásvásárlók számára viszont egyre nagyobb kihívást jelent a kamatok folyamatos növekedése, ami magasabb törlesztőrészletet eredményez a hitelfelvevők számára. Balogh László elmondta, hogy a hitelfelvételt fontolgató vevők akkor tudják előnyükre fordítani a kialakult helyzetet, hogyha a háztartásuk jövedelme lépést tud tartani a felvenni kívánt hitel drágulásával. Emellett fontos a meglévő ingatlan időben történő eladása is, mivel a lakáspiac fékeződése miatt ez is tovább tarthat. Mivel a bankok vevőkért folytatott versenye a teljes futamidő alatt akár milliós különbségeket is hozhat a hitelajánlatokban, ezért most különösen érdemes közülük a legolcsóbbat kiválasztani.

Mire elég az önerő a nagyvárosokban?

Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosi lakások iránt érdeklődők ebben az évben átlagosan 16,7 millió forintos saját erővel rendelkeztek, 30 százalékos saját erővel számolva 55,8 millió forintért vagy annál olcsóbban kínált lakóingatlanok jönnek szóba, vagyis a teljes budapesti kínálat 37 százaléka érhető el az érintettek számára.

Szegeden vannak legjobb helyzetben a nagyvárosi vevők, mert ott 13,9 millió forintos önerővel keresnek átlagosnak eladó lakásokat, amivel akár 46,5 milliós lakások is célkeresztbe kerülhetnek. Ekkora összegből a városban eladásra váró ingatlanok 46 százalékát meg lehet vásárolni. A debreceni vásárlók is előnyös helyzetben kereshetnek, mert az átlagos önerejük 14,7 millió, amivel akár 49,1 millió forintért lehet válogatni, ezeknek a részesedése 45 százalékos az ottani piacon.

Pécsen, Székesfehérváron és Győrben 8,2-12,4 millió forintos 30 százalékos saját erővel a meghirdetett lakóingatlanok 22-30 százalékával számolhatnak a vevőjelöltek.