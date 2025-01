Ezeknél a bankoknál érhető el a zöld lakáshitel

A Magyar Nemzeti Bank döntése alapján január 1-től kedvezőbb feltételekkel lehet lakáshitelt felvenni energiahatékony otthonokra. Az új szabály szerint elegendő lehet 10 százalék önerő, ha a hitel célja energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy felújítása. Ez azt jelenti, hogy a lakás értékének akár 90 százalékát is elérheti a felvehető hitelösszeg. Ezen kívül a jövedelemarányos törlesztőt tekintve is kedvezőbb limit alkalmazása vált lehetővé, ami annyit tesz, hogy a bér 60 százaléka is költhető hiteltörlesztésre zöld hitelcél esetén. A money.hu szakértői utánanéztek, hogy a hazai bankok közül melyek azok, amelyek alkalmazzák már ezeket az új, megengedőbb limiteket.

A vizsgált pénzintézetek közül a K&H-nál a 60 százalékos jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) szabályt már alkalmazzák energiahatékony lakások esetén, de azt minden esetben egyedi elbírálás alapján határozzák meg, hogy növelik-e a fedezet hitelezhetőségét 80 százalék fölé. Tehát a 10 százalék önerő melletti hitelezés nem alapértelmezett ezeknél az ügyleteknél.

Az MBH abban az esetben nyújt az új szabályoknak megfelelő hitelt, amennyiben a felvenni kívánt kölcsön célja:

új lakás vásárlása,

új lakóingatlan építése,

használt lakás vásárlása,

korszerűsítés (amennyiben a hitel célja a lakás energiamegtakarítási célú felújítása).

Nincsen lehetőség 90 százalékos finanszírozásra vegyes hitelcél esetében, vagyis, ha a lakásvásárláshoz felvett kölcsönből egy olyan ingatlant vennénk, ami nem felel meg az energiahatékonysági előírásoknak, vagy a lakásvásárlás mellett egy felújítási hitelt is szeretnénk, hogy a felújítással tegyük energiatakarékossá az ingatlant.

Amennyiben a hitelcél a lakás korszerűsítése, akkor egy 180 napnál nem régebben készült energetikai tanúsítványt kell benyújtani a jelenlegi állapotról.

Több pénzintézet is csábítja a lakásvásárlókat

Az Erste Bank ügyfelei akkor igényelhetik a zöld lakásokra vonatkozó hitelt a kedvezőbb szabályokkal, ha az ügyletbe csak 1 darab fedezet kerül bevonásra, ami a célingatlan. Ha a célingatlan nem fedezet, vagy az ügyletbe egynél több fedezet kerül bevonásra, akkor nem finanszírozható 90 százalékig az ügylet.

A CIB Banknál január 17-től igényelhető lakáshitel az energiahatékony ingatlanokra vonatkozó új szabályozással.

„Az eddigi minimum 20 százalékos önerő helyett elegendő lehet a lakás értékének 10 százalékát felmutatni a vevőknek, ami jelentősen csökkenti a belépési költségeket. Sok építtető a hitelszerződéstől függetlenül is csak 10 százalékos előleget vár el, a fennmaradó 90 százalékot pedig az ingatlan használatbavételi engedélyének megszerzésekor kell kifizetni. A befektetési céllal vásárlók számára az új lakások ezért speciális lehetőségeket tartogatnak. Egyrészt már a szerződéskötési folyamat elején rögzíthetik a lakás árát, aminek értéke az átadásig hátralévő 1-2 évben akár 10-15 százalékkal is emelkedhet. Ráadásul az önrészen felüli megtakarításukat a vevők az átadásig máshol is meg tudják forgatni egyéb befektetés formájában”

– mondta Balogh László, az ingatlan.com szakértője.

Az OTP Bank és Raiffeisen esetében a közlemény kiadásának időpontjában még nem került bevezetésre az új JTM és finanszírozási limit alkalmazása az energiahatékony lakásokra vonatkozóan. A money.hu információi szerint az OTP-nél még januárban, míg a Raiffeisen Banknál február közepére, végére várható az új szabályok szerint történő hitelfelvétel lehetősége.

„A bankok egy része jelenleg ugyan még nem vezette be a zöld hitelcél esetén alkalmazható kedvezőbb szabályokat, a következő hónapokban szinte mindegyik pénzintézet tervez a lehetőséggel. Ugyanakkor az eddigi banki gyakorlat alapján a 10 százalékos önerős hitel kettős korlát használata mellett vehető majd igénybe, melyből az egyik a jogszabályi korlát, a másikat pedig a bankok belső szabályzata határozza meg. Vagyis bár a jogszabály lehetővé teszi, hogy az energiatakarékos lakások vásárlásához, építéséhez vagy felújításához 10 százalék önerő is elegendő legyen a hitelhez, a bankok saját belső szabályzataik alapján maguk is megszabhatják, hogy mennyi önerőt kérnek az ügyféltől”

– tette hozzá Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A 2025-től elérhető energiahatékony lakás vásárlását segítő lehetőségekről bővebb információ a money.hu online tudástárában érhető el.