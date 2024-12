Van régió, ahol már olcsóbbak lettek Magyarországon a lakások novemberben

Balogh László, az ingatlan.com szakértője szerint ilyen volumenű kínálatbővülés már lassíthatja a lakásdrágulást, de vannak még nyitott kérdések a programról. Hozzátette: nincs még arra vonatkozó információ, hogy az állami részvétellel megvalósított fejlesztések eredményeként megépülő lakásoknál lesz-e esetlegesen négyzetméterár-plafon. Az ingatlan.com szakértője szerint a következő időszakban az elmúlt egy-két évhez képest több új lakás épülhet meg, amire a lakhatási problémák enyhítése mellett a lakásállomány megújítása miatt is szükség van.

A money.hu szakértője most összegyűjtötte, milyen támogatásokra számíthatnak 2025-ben a 35 év alatti fiatalok, ha első lakásukat szeretnék megvásárolni.

Közölték: a kínálat mind a használt, mind az új lakásoknál kulcskérdés, mivel annak a bővülése visszafoghatja a drágulás ütemét. Erre az új lakásoknál szükség is van a mostani árakat tekintve. A fővárosban az eladásra szánt új lakóingatlanok középértéke 100 millió forint, az egyik fele ennél drágábban, a másik fele pedig olcsóbban szerepel a kínálatban. Az átlagos négyzetméterár pedig meghaladja az 1,4 millió forintot. Ráadásul már öt vármegyeszékhelyen – Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Zalaegerszegen és Veszprémben – 1 millió forint felett jár az átlagos négyzetméterár – közölték.

Az ingatlanhirdetési portál keddi közleménye szerint az éves drágulás 10,2 százalék volt novemberben, ami lényegében megegyezik az egy hónappal korábbi 10,1 százalékkal. A drágulás lassulását jelzi, hogy Budapesten és Pest vármegyén kívül sehol sem emelkedtek a lakásárak, sőt Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint a Szegedet is magában foglaló dél-alföldi régióban 1 százalékos árcsökkenés is történt az előző hónaphoz képest. Budapesten októberhez képest 1,6 százalékkal, éves összevetésben pedig 13 százalékkal nőtt a lakóingatlanok ára.

