1,8 millió nézőnél jár Majka klipje, kitört az atomháború a NER-média és a rapper között is

Pénteken tette fel Youtube-csatornájára Majka, azaz Majoros Péter „Csurran, cseppen” című számát. Az alkotást némi eufemizmussal „rendszerkritikusként” írhatnánk le, de nem szeretnénk azon kevesek számára lelőni a poén(oka)t, akik még nem látták a klipet.





Ilyenek egyre kevesebben vannak, ugyanis vasárnap délután öt óra tájban a videó már 1,83 millió megtekintésnél járt, és ez természetesen átvitte a kormányközeli média ingerküszöbét is, bár az is érezhető, hogy nem feltétlenül akarnak még további ingyenreklámot csinálni a videónak.

A TV2 – Majka korábbi munkaadója – például azt az furcsa megoldást választotta, hogy a Tények honlapján egy név nélküli véleménycikkben reagáltak, de nem ám a klipre, hanem Majka egy néhány nappal korábbi, Trump megválasztásáról szóló posztjára.

„Hatalmas boldogság, hogy mostantól olyan tanult politikai elemző színesíti a magyar közéletet, aki megfogja a kezemet a nehéz helyzetben, értelmezi a bonyolult politikai összefüggéseket és ha kell, irányt mutat”

- olvasható a gunyoros hangvételű cikkben.

Majka a Csurran, cseppen egy sorával válaszolt:

„És ha egy két firkásznak zsebből fizetsz, a sok lelkes fasz utána mindent kitesz.”

Az ügynek további pikantériát kölcsönöz a tény, hogy Majkát nem sokkal ezelőtt mutatta be büszkén reklámarcaként a One mobilszolgáltató is.