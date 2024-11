A DK nekiment a Tisza Pártnak a fideszes Várhelyi Olivér támogatása miatt

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Kiegészítésként hozzáfűzte, hogy „nem igaz, amit egyes Tiszás képviselők facebook-oldalain olvashatunk, hogy nincs külön szavazás az egyes biztosokról, csak egyben az egész Bizottságról. Ugyanis a parlamenti szakbizottságokban van külön szavazás a biztosokról egyenként is az ún. koordinátorok körében és ha az eredménytelen, akkor a teljes szakbizottság szavaz. Ez főleg azért érdekes, mert Orbán biztos-jelöltjéről pont az EP Mezőgazdasági Bizottsága dönt, amelyben egyetlen magyar ellenzéki EP-képviselő van: Magyar Péter.”

Kiemelte, hogy a DK EP-képviselői biztos, hogy nemet mondanak Várhelyire. „Akkor is ha ezzel egyedül leszünk a magyar EP-képviselők között. Akkor is ha a három jobboldali magyar párt a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk folytatják fura koalíciójukat és Orbán embere mögé állnak” – írta.

„Vagyis hiába kértük Magyar Pétert, hogy ne támogassák Várhelyit, Orbán brüsszeli kinyújtott kezét. Ők mégis ragaszkodnak Orbán lejáratott emberéhez, sőt néppárti információk szerint ők kérték ezt az Európai Néppárttól. Ők is tudják, hogy mekkora szégyen ez, mert a más ügyekben állandóan nyilatkozó, posztoló, kommentelő Magyar Péter ebben az ügyben egyetlen szót sem szólt. Pedig Dobrev Klára nyílt levélben szólította fel színvallásra” – fogalmazott.

