A Fidesz immorális törvénymódosítást kezdeményez Karsai Dániel halála apropóján

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

„Újabb szánalmas lépés a Fidesztől. Szeptember végén egyperces néma csenddel emlékeztünk meg Karsai Dánielről a parlamentben. Már akkor minősíthetetlen módon viselkedett Kövér László, most viszont még tovább mentek. Törvénymódosítást nyújtottak be, hogy több ilyen megemlékezést ne lehessen megtenni. Idézek a szövegből: ”Az Országgyűlés által a plenáris ülésen tartandó megemlékezésekre indokolt eljárási és keretszabályok megállapítása annak érdekében, hogy azokra minden esetben tervezett módon és méltó körülmények között kerüljön sor. A javaslat rögzíti, hogy az Országgyűlés által tartandó megemlékezésre – akár kíséri néma felállás, akár nem – csak a Házbizottság döntése alapján kerülhet sor. „Annyira fájt nekik, hogy a parlament megemlékezett Karsai Dánielről, hogy inkább szigorítják a házszabályt. Kicsinyes és szánalmas lépés az állampárttól” – kommentálta a módosítást Bedő Dávid.

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője a közösségi médiában számolt be róla, hogy a Karsai Dániel tiszteletére tartott parlamenti egy perces néma csend miatt az állampárt törvényt módosít. Az alkotmányjogász halála után Bedő kezdeményezte a néma csendet, amelyet a fideszes képviselők is tiszteletben tartottak, azonban Kövér László minősíthetetlen módon kikezdte Bedőt miatta.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!