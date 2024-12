A többiek csak leshetnek: ajándékot kapnak a Honvédelmi Minisztérium dolgozói

A közalkalmazottak esetében jutalomról eddig nem érkezett információ. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők Szakszervezetének elnöke szerint a kulturális, szociális és területi közigazgatásban nincs hír prémiumokról, és a bérek is siralmasak.

Az évközi jutalmak továbbra is megjelennek. A 2023-as beszámolók alapján a Miniszterelnökségnél helyettes államtitkárok összesen 20,77 millió forint normatív jutalmat kaptak, míg az Energiaügyi Minisztériumnál 2,2 millió forintot osztottak szét. Az alacsonyabb pozícióban dolgozók között például 428 fő között 890 millió forintot osztottak ki.

Hivatalosan 2020 óta nincs év végi jutalom a minisztériumoknál, a 24.hu cikke szerint azonban korábban eltérő gyakorlatok voltak: 2013-ban Orbán Viktor utasítására a kormánypárti politikusoknak nem volt szabad jutalmat felvenni, ám 2017-ben Erzsébet-utalványokat is osztottak. 2019-ben jelentős összegeket kaptak a dolgozók: például a Belügyminisztériumban összesen 600 millió, a Külgazdasági Minisztériumnál összesen 260 millió forintot.

