Átvették a vezetést Magyar Péterék a Fidesztől egy friss felmérés szerint

Lehetnek fenntartásaink az új közvélemény-kutatási eredmények kapcsán, de ez befolyásolhatja a választók és a politikusok viselkedését is.

A Demokratikus Koalíciót mérték még valamivel a bejutási küszöb fölött, a teljes népességben 5, a biztos pártválasztóknál pedig 8 százalékra. Utóbbi kategóriában a Mi Hazánk és a Kutyapárt közelíti meg ezt 4-4 százalékkal, itt a Momentum és az MSZP 2-2, a Jobbik pedig egy százalékot ért el. A választási részvételüket biztosan vagy valószínűleg ígérők csoportja 82, illetve 6 százalékos a felmérés szerint. A válaszadók 70 százaléka mondta azt, hogy az országban rossz irányba mennek a dolgok, ennek ellenkezőjét viszont csak 28 százalék állítja. Ebben szerepe van annak is, hogy majdnem minden harmadik fideszes is azt mondja, hogy nem elégedett az iránnyal.

Mind a teljes népességben, mind a biztos szavazó pártválasztóknál megelőzte a Tisza Párt a Fideszt. Ezt az eredményt hozta a Publicus Intézet friss közvélemény-kutatása, amely a Népszava megrendelésére készült . A teljes népességben a Tisza 24, a Fidesz 23 százalékon áll. A választási részvételüket biztosra ígérők és pártot is választók csoportjában 39-37 százalék az arány Magyar Péter pártja javára.

