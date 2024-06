Balog Zoltán megszólalt: adtam már egy tanácsot, amit nem kellett volna

Balog Zoltán református püspök, korábbi miniszter először adott interjút a kegyelmi botrány kirobbanása óta, a 777blog keresztény portál videós interjúját a Telex szemlézte. Balog azzal kapcsolatban, hogy adott-e újabb tanácsot Novák Katalinnak a volt köztársasági elnöknek, úgy fogalmazott:

adtam már egy tanácsot, azt nem kellett volna.

Azt is megindokolta, miért nem szólalt meg eddig, mint mondta, „amikor az emberrel egy ilyen megrázkódtatás történik, így megrendül, akkor az első reakció nem a beszéd, hanem a csönd”. Kiderült, Balog szerint két dolog biztosan közrejátszott a kései interjúadásban: az, hogy a választások előtt nem akart megszólalni, és hogy „Isten előtt akart elszámolni”.

A kegyelmi botrányról beszélt Balog Zoltán

Fotó: MTI/Illyés Tibor

K. Endre

A bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt, később elnöki kegyelmet kapó volt igazgatóhelyettesét elmondása szerint Balog korábban nem ismerte, amíg K. Endre felesége meg nem kereste őt – ezután pedig meg akart próbálni segíteni. A találkozás nem K. Endre otthonában volt, hanem Balog irodájában, ahová a püspök meghívta: K. Endre pedig annak ellenére elment, hogy ekkor háziőrizetben volt.

A cikk szerint a volt miniszter azt is elmondta, hogy ő kereste meg Novák Katalint, mivel aránytalannak érezte a büntetést, és azt kérte, hogy szerinte ebben az ügyben érdemes lenne ilyen döntést hozni. Hozzátette,

nem tudta megítélni, hogy mindent jól csinált-e K. Endre pedagógusként, de K. Endre alapvetően szerinte továbbra is ártatlan.

A püspök ezután mintha azt is mentegette volna, hogy a volt igazgatóhelyettes le akart fizetni egy tanút, szerinte ekkor is az történt, hogy K. Endre „láthatóan az igazáért küzdött”. Abba is beleegyezett, hogy kimondható, ő járta ki a kegyelmet. Egy későbbi kérdésre ugyanakkor pontosította, hogy nem ért egyet K. Endre módszerével, úgy fogalmazott,