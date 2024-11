Bevetette a titkos fegyverét a TV2 – csúnyán elverték az RTL-t

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

A sportrajongók ezúttal nem unatkoztak, ugyanis a magyar válogatott az UEFA Nemzetek Ligája selejtezőjének keretében Németországgal találkozott, és 1-1-es döntetlent játszott, amit 564 ezren figyeltek a készülékek előtt. A magyar bajnoki keretében a Ferencvárosnak is jelenése volt, és 3-3-as döntetlent játszott a Diósgyőr csapatával, mindez 252 ezer nézőt érdekelt.

A program második felében a visszatérő ’A konyhafőnök’ nem tudott emlékezetes számokat alkotni, és a teljes lakosság körében átlagosan 256 ezer embert érdekelt, viszont a legendás ’Legyen ön is milliomos!’ a késői kezdés ellenére is nagyot ment, és átlagosan 750 ezer embert érdekelt.

A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában is a TV2 örülhetett, hiszen a ’Házasság első látásra’ átlagosan 238 ezer nézőt érdekelt a szegmensben, 24,5 százalékos közönségarány mellett, jelentősen megelőzve a rivális által hozott 161 ezret, illetve 16,3 százalékot.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!