Borít Zugló új polgármestere: feljelentést tett, hatalmas lehet a kár

A Momentum jelenlegi vezetéséről Rózsa kritikusan fogalmazott: szerinte „sokkal harciasabb, konfrontatívabb kiállásra lenne szükség,” mert a párt jelenleg nem találja a helyét a Tisza Párt dominanciája mellett. Úgy véli, a Momentum „most talán fontosabb, mint valaha,” hiszen értékalapú politikájukra a jövőben is szükség lesz.

„Hadházy Ákos jelenleg is dolgozik az információ begyűjtésén, és perel ki dokumentumokat. Ha tényleg kikerült ez a megkötés, akkor lényegében egy tollvonással kivégezték a kerület tárgyalási potenciálját, és innentől kezdve nincs ütőlap a kezünkben” – fogalmazott Rózsa András.

A beszélgetésben felmerült, hogy Zuglóban több gigaberuházás is épül, a Bosnyák téren irodaház és lakópark készül. A kiperelt szerződésekből kiderült, hogy a beruházó NER-közeli Bayer Construct akkor kapja meg a 244 milliárd forintot az államtól az irodaházakra, ha településrendezési szerződést köt az önkormányzattal.

A közbeszerzéseket korábban szerinte úgy írták ki, hogy csak egy szűk kör nyerhessen, és gyakori volt a közbeszerzési értékhatár alatti szerződéskötés is. Ezt a gyakorlatot megszüntetik.

A Telexnek adott interjújában Rózsa András, Zugló új polgármestere elmondta: megkezdték a kerület átvilágítását, és ígérete szerint jövő év végére felszámolják „a Tóth Csaba nevével fémjelzett politikai-gazdasági köröket.” A Momentum politikusa szerint „az utolsó lépéseket is megtesszük annak érdekében, hogy végleg kiűzzük őket a kerületből.”

