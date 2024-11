Egészen elképesztőt mondott az államtitkár a magyar gazdaság jövőjéről

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, nem ismeretlenek a magyar gazdaságra ható kedvezőtlen tényezők, az elhúzódó ukrajnai háború, a kudarcos brüsszeli szankciók, a magyar gazdaság szoros kapcsolata a némettel. Hozzátette: az európai és a magyar gazdaság is nehéz időszakot él meg, a magyar kormány azonban kidolgozott egy akciótervet, amely alkalmas arra, hogy a magyar gazdaság abszolút számokban is mérhető stabilitására alapozva, a jelenlegi gazdasági nehézségekből kilépve 2025-ben visszaálljon a fejlődési pályára. A nehéz időszakon túl vagyunk, egyre több jel utal arra, hogy a gazdaság fordulóponthoz érkezett: magas a foglalkoztatottság, a reálbér egy éve folyamatosan emelkedik, a kormány alacsony szintre szorította az inflációt – részletezte.

