Egészen váratlan hatása is volt a magyar bombariadóknak

Ugyan a hétköznapokon a Kincsvadászok stabilan teljesít a TV2-n a fiatalabbak körében is, ez sem volt elég arra, hogy a hétvégi fölényt egyensúlyozza. Így a győzelem az RTL-nek jutott, ezzel a 18-59 évesek korcsoportjában, az átlagos napi közönségarányok harcában ők kerekedtek felül, és 16,7 százalékukkal lenyomták a TV2 14,6 százalékát.

Az A mi kis falunk teljesítményének egyébként az RTL a 18-59 évesek korcsoportjában is örülhetett, ugyanis az adás 374 ezres nézettségével és 25,1 százalékos közönségarányával könnyedén húzta be a győzelmet a szegmensben.

A 4. héten a sportesemények közt a fő attrakciót továbbra is a magyar férfi kézilabda-válogatott szereplése jelentette a világbajnokságon, két meccs is felkeltette a nézők érdeklődését:

Érthető módon a tévézőket is érdekelte az iskolákat ért fenyegetés Fotó: Facebook / Magyarország Kormánya

Meglepő heti győztes született, azonban mielőtt rátérnénk erre, nézzük hogyan alakult a kereskedelmi csatornák hétköznapi programja, amelyben ezúttal nem történt változás. Az RTL teleregénye, a Pokoli rokonok csapott össze a TV2 régiségkeresős vetélkedőjével. A csatát a teljes lakosság körében ezúttal is a Kincsvadászok nyerte, adásonként átlagosan 734 ezres nézőszámával, míg a sorozatot átlagosan 526 ezren nézték.

