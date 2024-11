Egyre rejtélyesebb Orbán Balázs doktori disszertációja

Rácz András Oroszország-szakértő elolvasta az ELTE ÁJK honlapján Orbán Balázs doktori disszertációjának tézisfüzetét (ez rendszerint egy pár oldalas szöveg, ami a doktori védés előtt összefoglalja az értekezés fő mondanivalóját), és arra jutott, hogy a jelek szerint az anyag nem az ő, hanem az egyik beosztottja gépén készült – erről a Facebook-oldalán posztolt.

Rácz levezeti, hogy az ELTE honlapjára feltöltött fájl tulajdonságaira kattintva Árpási Botond Gergely jön ki szerzőként, aki 2023-ban a jelek szerint közösen jegyzett egy cikket Orbán Balázzsal. (Rácz azt írja, “nem lényegtelen részlet, hogy a cikkben Árpási első szerző, míg Orbán Balázs csak a második, mert a tudományos szokásjog szerint az első szerző mindig az, aki a legtöbb, legfontosabb munkát tette bele az adott kutatásba”.)

Mindenesetre abban a 2023-as cikkben jegyzetként szerepel egy rövid önéletrajz Árpásiról:

“A szerző politikai tanácsadó, Miniszterelnöki Kabinetiroda. Politológus, politikatudományi alap- és mesterszakos diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 2018-ban, illetve 2021-ben. Egyetemi tanulmányai során az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon munkáival helyezéseket ért el. A politikai vezetéselméleti kérdésekkel foglalkozó írásai megjelentek akadémiai folyóiratokban, illetve könyvfejezet formájában is.”

Rácz ebből azt a következtetést vonja le, hogy Árpási Orbán Balázs beosztottja, de “2023-ban még biztosan az volt”. Ezt nem tudjuk, de nem is utal rá semmi, a Miniszterelnöki Kabinetiroda ugyanis nem Orbán Balázs, hanem Rogán Antal irányítása alatt működik.

Rácz kiemeli azt is, hogy Orbán Balázs a disszertációja témájával korábban soha nem foglalkozott, míg Árpási igen, és szerinte életszerűtlen, hogy “Orbán Balázsnak ne lenne laptopja, amin a doktorija tézisfüzetén tud dolgozni„. Szerinte mindez “elég izgalmas kérdéseket vethet fel annak kapcsán is, hogy vajon a disszertációnak ki a tényleges szerzője”.

Hozzáteszi: Ugyanakkor az, hogy nem Orbán Balázs szerepel a tézisfüzetet tartalmazó fájl szerzői között, nem bizonyítja azt, hogy nem ő írta a szöveget. A tisztánlátást persze segítené, ha az érintettek maguk válaszolnának a felmerülő kérdésekre, ezért küldtünk megkereséseket mind Orbán Balázsnak, mind Árpási Botondnak.

November 15-én derült ki, hogy Orbán Balázs a doktori védésre készül, és hogy a nemzeti szuverenitásról írta a disszertációját. Kiderült az is, hogy a Miniszterelnök politikai igazgatójának PhD-értekezése nem mindenkinek nyerte el a tetszését, ketten is a védésre bocsátás ellen szavaztak a doktori tanácsban. Rácz András már korábban is megszólalt a témában, szerinte “szokatlan mértékű adminisztratív jóindulat kell ahhoz, hogy Orbán Balázs tizenkét évvel az abszolutóriuma megszerzése után disszertációt védhessen”.