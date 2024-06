Elképesztő: a Fidesz a kínai nyelvű szavazóira is gondol

A 2022-es népszámlálás hivatalos adatai szerint Budapesten 98 319 külföldi állampolgár él, a teljes külföldi népesség nagyjából 15 százalékát pedig a kínai származásúak teszi ki a Központi Statisztikai Hivatal szerint. Három kerületben lakik hivatalosan több mint ezer kínai állampolgár, a tizedikben, a tizenharmadikban és a nyolcadikban.

Ezért talán annyira nem is meglepő, hogy a közelgő választások előtt a Fidesz-KDNP feltételezhetően nem akarja mindenféle tájékoztatás nélkül hagyni ezt a közösséget. Ugyanis pár nappal ezelőtt az interneten kezdett el terjedni egy kínai nyelven írt levél amiben többek között szerepelt egy fotó a párt főpolgármester-jelöltjéről, Szentkirályi Alexandráról, valamint egy útmutatónak kitöltött szavazólap, amin előre beikszelték a szavazatokat, amikkel a Fideszt lehet támogatni - ír a Telex az elképesztőn trükkös húzásról.

A Fidesz a kínai diaszpórához fordult

Fotó: Depositphotos

A levél egy nyolcadik kerületben élő kínai állampolgárhoz érkezett meg, a borítékon nem volt feladó, csak egy QR-kód, amihez egy WeChaten létrehozott csoportos beszélgetésbe lehet csatlakozni, bár a levelet eredetileg posztoló felhasználó szerint egyelőre még nem szólalt meg benne senki. A levélben Szentkirályi Alexandra egy rövid bemutatkozás után arról informálja az olvasót, hogy Hszi Csin-ping nem olyan rég egy „történelmi” látogatást tett az országban, és a magyarok számára mindig is különleges fontosságú volt a barátság a kínai emberekkel.

Azt arról tesz említéstt, hogy Budapestet az ellenzék irányítja, ezért a város fejlődése rossz irányba tart. Kaotikus a közlekedés, mindenhol szemét van, a városháza pedig a korrupció melegágya. Ennek meg kell változnia, ezért Szentkirályi Alexandra arra kéri a kínai állampolgárokat, hogy szavazzanak rá.

A levélnek két melléklete is van. Az egyik egy tájékoztató, amin az szerepel, hogy pontosan hova is kell tenni az X-et június 8-án, és hogy hova is kell elmenni szavazni. A szavazóíven szerepel, hogy „minta”, ezért visszaélni elvileg nem lehet vele. A másik egy hűtőmágnes, amin Sára Botond a választókörzet egyéni jelöltjével látható közösen.

Az ügyben egyelőre sem Szentkirályi Alexandra, sem a Fidesz nem reagált a lap megkeresésére.

Kapcsolódó cikk Rácz András nem cifráz: nettó hazugság a Békemenet fő üzenete Bármit is mondtak a résztvevőknek, a felvonulásnak semmilyen hatása nincs és nem is lehet az ukrajnai háborúra, írja a szakértő.

.