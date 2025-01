Eltitkolta egy ingatlanját az Integritás Hatóság elnöke, de ez nem baj?

Miután csütörtökön a Központi Nyomozó Főügyészség lecsapott az Integritás Hatóságra (IH), annak elnökét, Biró Ferencet pedig elentős értékre elkövetett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

Az ügy egy mellékszála, hogy a kormányközeli, az ügyben feltűnően jól értesült Magyar Nemzet arról is írt, hogy az IH vezetője „a szervezet pénzén a budapesti agglomerációban, hatalmas területen elhelyezkedő ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett”, a „telken fekvő luxusvillán” pedig „átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén az Integritás Hatóság pénzén”.

Biró Ferenc pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy azért kérte a a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságától lakhelyének kerítésének megerősítését, mert az IH elnökeként rengeteg fenyegetést kapott.

Az Átlátszó igyekezett tisztázni a Biró Ferenc lakhelye körül felmerülő kérdéseket. Az első érdekesség, hogy ez a kérdéses ingatlan nem szerepel az elnök vagyonbevallásában – csakhogy jogszerűen.

"Ahogy azt ugyanis – a Hatóság elnökére is vonatkozó – jogszabály előírja, 'nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ.'

Minden további ingatlanról már be kell számolni, és ez vélhetően meg is történt.

A lakhely kihagyását engedő kitétel – sok más enyhítés mellett – 2022-ben került bele a jogszabályba, nagy valószínűséggel azzal a céllal, hogy az országgyűlési képviselőknek ne tegyenek fel kellemetlen kérdéseket az ingatlanjaikra vonatkozóan"

- írja az Átlátszó, hozzátéve, hogy az IH etikai kódexében az szerepel: „Nem csak feddhetetlennek kell lenni, annak is kell látszani. Aki a korrupció ellen harcol, azt nem érheti gyanú. Az Integritás Hatóság tevékenységének, ugyanúgy, mint a Hatóság munkatársainak, a feddhetetlenség és pártatlanság legmagasabb szintű normáit kell betartaniuk. A tökéletes feddhetetlenség a legkevesebb, amivel a hazánkat szolgáljuk.”

„Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a korrupció ellen küzdő szervezet vezetőjének esetében a feddhetetlenség látszatának megőrzését jól szolgálta a legnagyobb értékű ingatlan kihagyása a vagyonnyilatkozatból, egy a titkolózó politikusok érdekét szolgáló jogszabály-módosítás mögé bújva”

- fogalmaz az Átlátszó cikke. A portál egyébként közérdekű adatigénylésben kérte ki az IH-tól, hogy mennyit költött a hatóság Biró Ferenc személy- és vagyonvédelmére.