Forr a levegő: Jámbor András felkérdezte Szentkirályi Alexandrát

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az arab beruházó akár nyílt közbeszerzésen is kiválaszthatja, hogy ki húzhatja majd fel a felhőkarcolókat.

Kapcsolódó cikk A NER nagyágyúi építik majd a mini-Dubajt? Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az arab beruházó akár nyílt közbeszerzésen is kiválaszthatja, hogy ki húzhatja majd fel a felhőkarcolókat.

Karácsony Gergely főpolgármester is megszólalt az ügyben, jelezte, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyalni fogja a kérdést. „Már megint és még mindig: pénz, pénz, pénzecske. Ezek után érdemben kell vizsgálni, kizárja-e a szavazásból összeférhetetlensége a Fidesz frakcióvezetőjét” – fogalmazott Karácsony.

Jámbor András korábban a mini-Dubaj szerződését is bemutatta Fotó: Jámbor András / Facebook

Jámbor úgy véli, a Novacitas jelenlegi ügyvezetője, Balogh András és a tőkealapkezelő cég vezetője, Tiszolczi Renáta révén a honvédelmi miniszternek lehet vagy lehetett érdekeltsége a projektben. A képviselő szerint Balogh több olyan cégben is vezető szerepet tölt be, amelyek korábban Szalay-Bobrovniczky tulajdonában voltak.

Kapcsolódó cikk Habony Árpád köre is bekerült a Mini-Dubaj-buliba Két hete vették meg az egyik elővásárlási joggal rendelkező céget.

A Válasz Online korábban arról számolt be, hogy Garancsi István két nappal azelőtt lett tulajdonostárs a rákosrendezői területre elővásárlási joggal bíró cégben, hogy azt az állam eladta az arab befektetőnek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!