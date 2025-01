Gondok Bayer Zsolt munkaadójánál

A Sajtószakszervezet szerint a HírTV menedzsmentje, ahelyett, hogy eleget tett volna a keletkezett tájékoztatási és egyeztetési kötelezettségének, leült volna az alapszervezet, sőt akár az országos szakszervezet illetékeseivel egy tisztázó tárgyalásra, erőt demonstrálva, érdemi tájékoztatás nélkül, a működés biztonságát is kockáztatva – a nyilvánvalóan mondvacsinált kiszervezésre hivatkozva – megszüntette a szakszervezeti vezetők és az azonosítható aktivisták munkaviszonyát, példát statuálva, fenyegetve ezáltal a jogukkal élő, még a cégnél maradt szakszervezeti tagokat. Sőt, egy, a történteket a Facebookon nyilvánosságra hozó, addig semmiképpen érintett – egy a közösségi médiában az elbocsátott munkatársak mellett kiálló – munkatársat is sebtében, vélhetően megtorlásként, szintén elbocsátottak.

Az ügy előzménye, hogy a HírTV egyes dolgozói a cégnél eluralkodott, megoldatlan és rájuk nézve egyre inkább hátrányos bérezési, munkaügyi, munkaszerződési és más ezekkel összefüggő helyzetet érzékelve megalakították a Sajtószakszervezet Hír TV Alapszervezetét, amelynek azóta több, a gyártás és a tartalom-előállítás területén dolgozó munkavállaló is tagja lett, megközelítve az alkalmazotti létszám tíz százalékát, amelyet a köznyelvben reprezentativitásnak minősítünk.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!